RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам начнут выдавать электротехнику, лекарства и продукты: кто и как может получить помощь

Украинцам раздают гуманитарную помощь (фото: to4ka.fun)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, пострадавшие от последствий Каховской катастрофы, могут получить бесплатные продуктовые наборы, средства гигиены, лекарства и семейные наборы электротехники. Для этого нужно подать заявку волонтерам.

Об этом сообщают на сайте информационно-аналитического центра ISHR.

Как подать заявку на получение помощи

Для получения помощи нужно заполнить онлайн форму по этой ссылке.

Необходимо указать следующие данные:

  • e-mail
  • фамилия и имя
  • номер телефона
  • название населенного пункта, из которого вы эвакуировались
  • регион, в котором вы сейчас находитесь
  • название населенного пункта, в котором вы сейчас
  • какая помощь вам нужна (продукты, лекарства, средства гигиены и т.п.)
  • номер документа, удостоверяющего личность: паспорт (ID карта) или справки ВПЛ
  • укажите все номера (в т.ч. ваш) паспортов, удостоверяющих личность других членов вашей семьи или лиц, проживающих вместе с вами и номера свидетельств о рождении детей (если есть).

Количество номеров документов должно соответствовать количеству указанных людей, которые намерены получить гуманитарную помощь от IAC ISHR

  • количество мужчин и женщин в вашей семье
  • количество членов семьи, имеющих инвалидность
  • количество членов семьи, имеющих статус ВПЛ
  • получали ли вы раньше помощь от IAC ISHR

После обработки заявки на указанную заявителем электронную почту поступит письмо с ответом о деталях получения гуманитарной помощи.

Благотворители совершают выездные миссии

Отметим, что Информационно-аналитический центр ISHR - это международная неправительственная организация, осуществляющая гуманитарную деятельность вместе и по стандартам ООН для помощи гражданам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Центр ISHR осуществляет выездные гуманитарные миссии в небольшие территориальные громады областей Украины, жители которых нуждаются в помощи. В телеграмме канале предварительно открывается регистрация на продуктовые, гигиенические наборы и семейные наборы электротехники.

Раньше мы писали о том, как украинцам получить продуктовые наборы от другого благотворительного фонда.

Читайте также о том, где украинцы могут получить бесплатную одежду, продукты и лекарства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область