Украинцам рассылают опасные СМС о записи на прием: как работает новая схема

В Украине зафиксирована новая волна мошенничества - гражданам рассылают СМС с ложной информацией о якобы назначенном визите к врачу. Переход по ссылке из сообщения может привести к потере контроля над телефоном и утечке персональных данных.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на социальный проект "BRAMA".
Сообщение выглядит просто: “Вы записаны на прием. Подробности по ссылке". Однако никаких данных о медицинском учреждении, дате визита или специалисте не указано. Эксперты предупреждают: это классическая фишинговая атака, цель которой - получить доступ к личной информации.
Аферисты маскируются под поликлиники,или даже под руководителей компаний. Переход по вредоносной ссылке может привести на поддельный сайт, где у пользователя попросят ввести логин и пароль от кабинета, данные банковской карты или другие конфиденциальные сведения.
Кроме того, фальшивая ссылка может установить на устройство вредоносное ПО. В результате злоумышленники получают полный контроль над телефоном или планшетом.
Как защититься:
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