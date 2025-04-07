Украинцам рассылают опасные СМС о записи на прием: как работает новая схема
В Украине зафиксирована новая волна мошенничества - гражданам рассылают СМС с ложной информацией о якобы назначенном визите к врачу. Переход по ссылке из сообщения может привести к потере контроля над телефоном и утечке персональных данных.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на социальный проект "BRAMA".
Сообщение выглядит просто: “Вы записаны на прием. Подробности по ссылке". Однако никаких данных о медицинском учреждении, дате визита или специалисте не указано. Эксперты предупреждают: это классическая фишинговая атака, цель которой - получить доступ к личной информации.
Аферисты маскируются под поликлиники,или даже под руководителей компаний. Переход по вредоносной ссылке может привести на поддельный сайт, где у пользователя попросят ввести логин и пароль от кабинета, данные банковской карты или другие конфиденциальные сведения.
Кроме того, фальшивая ссылка может установить на устройство вредоносное ПО. В результате злоумышленники получают полный контроль над телефоном или планшетом.
Пример мошеннического SMS-сообщения (фото: BRAMA)
Как защититься:
- Обращайте внимание на отправителя СМС: проверьте номер и имя, откуда пришло сообщение
- Никогда не переходите по подозрительным ссылкам, особенно если в них содержатся ошибки, странные символы или неточности в названии
- Проверяйте текст сообщений: фишинговые СМС часто содержат грамматические и стилистические ошибки
- Если возникли сомнения - свяжитесь напрямую с учреждением, от имени которого пришло сообщение
- Будьте внимательны и не позволяйте мошенникам получить доступ к вашей личной информации.
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