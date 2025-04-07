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Украинцам рассылают опасные СМС о записи на прием: как работает новая схема

Понедельник 07 апреля 2025 15:35
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Украинцам рассылают опасные СМС о записи на прием: как работает новая схема Массовая рассылка СМС о "приеме" может лишить вас денег (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В Украине зафиксирована новая волна мошенничества - гражданам рассылают СМС с ложной информацией о якобы назначенном визите к врачу. Переход по ссылке из сообщения может привести к потере контроля над телефоном и утечке персональных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на социальный проект "BRAMA".

Сообщение выглядит просто: “Вы записаны на прием. Подробности по ссылке". Однако никаких данных о медицинском учреждении, дате визита или специалисте не указано. Эксперты предупреждают: это классическая фишинговая атака, цель которой - получить доступ к личной информации.

Аферисты маскируются под поликлиники,или даже под руководителей компаний. Переход по вредоносной ссылке может привести на поддельный сайт, где у пользователя попросят ввести логин и пароль от кабинета, данные банковской карты или другие конфиденциальные сведения.

Кроме того, фальшивая ссылка может установить на устройство вредоносное ПО. В результате злоумышленники получают полный контроль над телефоном или планшетом.

Украинцам рассылают опасные СМС о записи на прием: как работает новая схемаПример мошеннического SMS-сообщения (фото: BRAMA)

Как защититься:

  • Обращайте внимание на отправителя СМС: проверьте номер и имя, откуда пришло сообщение
  • Никогда не переходите по подозрительным ссылкам, особенно если в них содержатся ошибки, странные символы или неточности в названии
  • Проверяйте текст сообщений: фишинговые СМС часто содержат грамматические и стилистические ошибки
  • Если возникли сомнения - свяжитесь напрямую с учреждением, от имени которого пришло сообщение
  • Будьте внимательны и не позволяйте мошенникам получить доступ к вашей личной информации.

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