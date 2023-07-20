Украинцам рассказали, что делать, если в аптеке нет необходимых лекарств

Что необходимо сделать

Специалисты советуют обратиться в любую другую аптеку с "Доступними ліками". Узнать такую аптеку можно по соответствующей наклейке на дверях - "Тут є "Доступні ліки" или "Інсуліни+".

Также найти расположение аптеки подскажет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77 или с помощью электронной карты аптек.

Нужно заказать лекарства, отсутствующие в аптеке в момент обращения, и получить их в другой день. Однако, это только в том случае, если предыдущий препарат еще не кончился и у вас есть время на ожидание.

В целом к программе "Доступні ліки" присоединилось более 14 000 аптек. Программа реимбурсации не имеет территориальных ограничений внутри страны, поэтому пациенты могут получать свои препараты там, где удобно. Главное условие - аптека отпускает "Доступні ліки".

При каких болезнях можно получить лекарство

В программе "Доступні ліки" доступно 486 препаратов, включая инсулины и комбинированные лекарственные средства.

Вот при каких заболеваниях или состояниях человек может получать эти лекарства безвозмездно или с небольшой доплатой:

сердечно-сосудистые заболевания

диабет 2 типа

бронхиальная астма

расстройства психики и поведения (шизофрения, шизотипические состояния, расстройства настроения, невротические расстройства, связанные со стрессом)

эпилепсия

несахарный диабет

сахарный (инсулинозависимый) диабет

хроническое обструктивное заболевание легких

болезнь Паркинсона

иммуносупрессивные препараты для людей после проведенной трансплантации

Однако для получения такого лекарства требуется электронный рецепт.

Как получить электронный рецепт

Список заболеваний, по которым украинцы получают бесплатные лекарства, значительно расширился.

Необходимо знать, к какому врачу нужно по рецепту:

при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете II типа, бронхиальной астме и ХОЗЛ (хроническом обструктивном заболевании легких) - к семейному врачу, терапевту или педиатру

при расстройствах психики и поведения - к психиатру

при эпилепсии - к психиатру или неврологу

при несахарном или инсулинозависимом диабете - к эндокринологу

при болезни Паркинсона - к неврологу

По этим направлениям врачи-специалисты создадут план лечения для пациента в электронной системе здравоохранения и выпишут первый рецепт. Следующие рецепты при созданном плане лечения смогут выписывать врачи первичной медицинской помощи: семейный врач, терапевт или педиатр.