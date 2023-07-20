Украинцам рассказали, что делать, если в аптеке нет необходимых лекарств

В Украине существует специальная программа "Доступних ліків", по которой можно получать бесплатные лекарства от определенных болезней. Однако по каким-то причинам некоторых лекарств может не обнаружиться в аптеках. Следует знать, что делать в такой ситуации.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Telegram.
Специалисты советуют обратиться в любую другую аптеку с "Доступними ліками". Узнать такую аптеку можно по соответствующей наклейке на дверях - "Тут є "Доступні ліки" или "Інсуліни+".
Также найти расположение аптеки подскажет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77 или с помощью электронной карты аптек.
Нужно заказать лекарства, отсутствующие в аптеке в момент обращения, и получить их в другой день. Однако, это только в том случае, если предыдущий препарат еще не кончился и у вас есть время на ожидание.
В целом к программе "Доступні ліки" присоединилось более 14 000 аптек. Программа реимбурсации не имеет территориальных ограничений внутри страны, поэтому пациенты могут получать свои препараты там, где удобно. Главное условие - аптека отпускает "Доступні ліки".
В программе "Доступні ліки" доступно 486 препаратов, включая инсулины и комбинированные лекарственные средства.
Вот при каких заболеваниях или состояниях человек может получать эти лекарства безвозмездно или с небольшой доплатой:
Однако для получения такого лекарства требуется электронный рецепт.
Список заболеваний, по которым украинцы получают бесплатные лекарства, значительно расширился.
Необходимо знать, к какому врачу нужно по рецепту:
По этим направлениям врачи-специалисты создадут план лечения для пациента в электронной системе здравоохранения и выпишут первый рецепт. Следующие рецепты при созданном плане лечения смогут выписывать врачи первичной медицинской помощи: семейный врач, терапевт или педиатр.
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