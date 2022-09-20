Украинцам рассказали, что будет с ценами на хлеб дальше

Цена на хлеб в Украине после полномасштабного вторжения РФ существенно изменилась. Так, за это время хлебобулочная продукция подорожала на 20%.

Что будет дальше с ценами на хлеб рассказал УНИАН первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Причины подорожания хлеба

По словам эксперта, с открытием экспорта - пшеница начала дорожать. Сейчас пекари делают все возможное для обеспечения украинцев самым важным продуктом. Отрасли удается полностью обеспечивать продовольственную безопасность населения.

Существенно экономить и не поднимать резко цены на продукцию позволяет покупать природный газ по льготной цене.

Согласно соответствующему правительственному постановлению, такая возможность действует до 30 апреля 2023 года.

Сейчас производители несколько расширили ассортимент продукции, ведь в начале войны, в основном, выпекали сорта хлеба массового потребления. В то же время наблюдается снижение спроса на хлебную продукцию.

Подорожает ли хлеб в будущем

Дудченко сообщает, что в дальнейшем рост стоимости хлеба если и будет, то не больше чем на 5-10 процентов.

Отмечается, что отечественные фермеры привыкли к вызовам полномасштабной войны и выполняют успешно свою работу, чтобы украинцы были сыты.

Однако сельхозпроизводители сталкиваются со значительными затратами и относительно низкими ценами на свою продукцию, что сдерживает развитие и иногда ставит под угрозу дальнейшую деятельность.

Сколько сейчас стоит хлеб

Сейчас дешевле всего в магазинах стоит батон, за него просят от 19 гривен. После него идет "Украинский", а остальные сорта стоят дороже, в зависимости от магазина.