Украинцам рассказали, для кого корь особенно опасна и как можно защититься

Для кого корь опасна

В Центре общественного здоровья рассказали, что корь - это опасное инфекционное заболевание, приводящее к серьезным осложнениям (пневмонии, ушной инфекции, энцефалиту, инвалидности и даже смерти).

В частности, для некоторых групп людей корь особенно опасна. Среди них:

дети до 1 года, для которых корь может иметь тяжелые последствия

дети с бронхиальной астмой, диабетом, муковисцидозом, онкологическими или другими хроническими заболеваниями. После кори они тоже имеют более высокий риск серьезных осложнений

для беременных - у них корь может повлечь за собой преждевременные роды или привести к рождению ребенка с критически малым весом

невакцинированные медработники, имеющих высокий риск заболеть

Когда нужно получить вакцину

Врачи говорят, что специфического лечения кори не существует. Единственная надежная защита - вакцинация.

Для защиты от кори достаточно двух доз вакцины КПК, защищающей от кори, краснухи и паротита. Их делают детям в 12 месяцев (первая доза) и в 6 лет (вторая).

Важно, если взрослый не был вакцинирован против кори, ему нужно получить по меньшей мере две прививки с интервалом минимум в месяц. Женщинам необходимо вакцинироваться до беременности, ведь если они при надежде, то прививка КПК противопоказана.

Родителям следует обратить внимание, если у ребенка нет прививок против кори, то нужно обратиться к педиатру или семейному врачу и как можно быстрее догнать пропущенное. До 18 лет вакцинация КПК бесплатная.

Невакцинированные взрослые могут привиться от кори у семейного врача или в частной клинике, но за вакцину им нужно платить.

Единственная защита от кори - вакцинация (фото: Freepik)

Как передается корь

Обычно передается воздушно-капельным путем и при контакте с больным. Однако может передаваться и через предметы, на которые попали дольки слизи от зараженного человека. На поверхностях и воздухе вирус может оставаться активным до 2 часов.

Сначала корь поражает дыхательные пути, а затем распространяется по всему организму. Корь - это болезнь людей, животные не болеют им и не переносят возбудителей.

Основные симптомы

Инкубационный период кори длится от 7 до 21 дня. Первые симптомы могут напоминать простуду:

повышение температуры тела до 38,5°C - 40°C

насморк и заложенный нос

кашель, в основном сухой

увеличение лимфоузлов

чихание

воспаление глаз

головная боль

слабость

Через 2-3 дня после первых симптомов у слизистой щек появляются маленькие белые пятна. Еще через несколько дней корь вызывает сыпь, которая появляется сначала на голове, затем распространяется по всему телу.

Корь у детей до 5 лет возникает чаще всего, корь у взрослых - реже, если у них нет иммунитета к вирусу.