Украинцам рассказали, в какой больнице можно получить бесплатную помощь при инсульте

В Украине существует много мифов о первой медицинской помощи при подозрении на инсульт. Многие убеждены, что человека с инсультом машина ЭМП должна отвезти в любую ближайшую больницу. Однако, это - не совсем так.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья Telegram.
Пациента с подозрением на инсульт бригада экстренной медицинской помощи не должна транспортировать в ближайшую больницу. Все потому, что там не может быть ни МРТ, ни КТ.
А без них невозможно даже точно установить диагноз.
Человека с подозрением на острый мозговой инсульт бригада экстренной медицинской помощи должна доставить непосредственно в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на лечение инсульта.
Бесплатная медицинская помощь при инсульте предоставляется в 229 больницах по всей стране. Именно эти больницы имеют договор по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте".
Эти больницы способны обеспечить работу в круглосуточном режиме для проведения необходимого обследования, а также медперсонал соответствующей квалификации.
Медицинская помощь при инсульте входит в приоритетные услуги Программы медицинских гарантий, и является бесплатной. А именно:
На фоне низкого или, наоборот, повышенного артериального давления наблюдается:
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