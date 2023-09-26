Украинцам рассказали, в каких случаях запрещено принимать популярные обезболивающие лекарства

Ибупрофен

Механизм действия ибупрофена заключается в том, что он уменьшает количество гормонов, вызывающих боль и отеки. Препарат часто советуют, если человек страдает от боли в спине, зубной боли, боли из-за менструаций и при артрите.

Обычно препарату необходимо 20-30 минут, чтобы подействовать. Однако важно учитывать дозировку.

Не следует принимать ибупрофен натощак. Принимайте препарат с едой или запивайте молоком. Ведь так вы снизите риски раздражения желудка.

Важно, что ибупрофен нельзя принимать более 10 дней взрослым и более 3 дней людям до 18 лет.

В каких случаях принимать ибупрофен нельзя:

при ветряной оспе

беременным женщинам

людям с язвой желудка

людям с заболеваниями печени и почек

если при приеме аспирина, ибупрофена или других нестероидных противовоспалительных препаратов наблюдалась аллергия

К тому же обязательно проконсультируйтесь с врачом перед приемом ибупрофена, если:

у вас высокое давление, которое вы не контролируете препаратами

у вас астма

вы пытаетесь забеременеть

вы имеете медицинское состояние, которое повышает риски кровотечения

вы имели раньше инсульт или инфаркт

у вас болезнь Крона или язвенный колит

Парацетамол

Такой препарат используют против боли и повышения температуры.

Парацетамол не имеет противовоспалительного эффекта, поэтому это не очень хороший вариант при зубной боли и других состояний, когда речь идет о воспалении.

Фармацевт Андрей Чимбар рассказал, когда в зоне воспаления накапливается много некоторых веществ - перекисив - препарат теряет активность и почти не оказывает именно противовоспалительный эффект.

Важно помнить, что препарату нужно до часа, чтобы начать работу. Стандартная доза парацетамола - это 1 или 2 таблетки по 500 мг за раз. Предпочтительно принимать не более 4 раз в течение 24 часов.

Опасно употреблять парацетамол с алкоголем, особенно если у вас есть проблемы с печенью. Этот препарат разрешен беременным, в отличие от ибупрофена.

Парацетамол обычно лучше работает для таких видов боли, как головная боль и боль в животе.

Дротаверин (Но-шпа)

Этот препарат действует прежде всего на гладкие мышцы, вызывая антиспастический эффект.

Но-шпа может подействовать в следующих ситуациях:

менструальная боль

боли в почках (например, почечные колики)

боль вследствие синдрома раздраженного кишечника

Дротаверин не одобрен использованием Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Поэтому его точно не стоит советовать как "первый" препарат против боли.

Кеторолак (кетанов)

Андрей Чимбар говорит, что это уже рецептурный препарат, потому что считается сильным анальгетиком, очень популярен среди хирургов и травматологов.

Его не рекомендуют использовать более 5 дней. Если вы утомляете боль кетановом, то ваши риски инфаркта и инсульта возрастают.

Кеторолак не назначают при относительно умеренных болях, с которыми может справиться ибупрофен.

Кроме того, перед приемом обязательно сообщите своему врачу о следующем:

у вас диабет

высокий уровень холестерина

высокое давление

в вашей семье были случаи инфарктов, инсультов или "микроинсультов"

вы курите

Метамизол (Анальгин)

Это препарат оказывает обезболивающее и жаропонижающее действие.

Основное, что нужно знать об анальгине: