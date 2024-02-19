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Украинцам рассказали, за какое важное обследование не нужно платить при инфаркте

Какие обследования бесплатны при инфаркте (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине пациенты с подозрением на инфаркт жалуются, что им приходится оплачивать экстренную диагностику. Однако при госпитализации не нужно платить за определенные обследования.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу Национальной службы здоровья.

Нужно ли платить за ангиографию

По словам специалистов, этого делать не стоит. Проведение ангиографического исследования коронарных сосудов предусмотрено пакетом "Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда" и является бесплатным.

Ангиография является очень точным диагностическим методом. С помощью этого исследования при подозрении на инфаркт врачи могут оперативно определить, в каком сосуде пациента нарушено кровообращение, и при необходимости провести установку стента.

НСЗУ заключила договоры на оказание медицинской помощи при остром инфаркте миокарда только с больницами, которые имеют ангиограф. Это 74 больницы страны.

Типичные симптомы инфаркта - это давящая и чувствующаяся за грудиной боль, часто отдающая в нижнюю челюсть, спину, левую руку, лопатку. Боль не проходит после отдыха и приема нитроглицерина.

В больнице, куда доставят пациента, предоставляются следующие бесплатные услуги:

  • первичный обзор
  • экстренная диагностика
  • круглосуточное проведение лабораторных исследований
  • непрерывный мониторинг состояния пациента
  • круглосуточные инструментальные исследования (КТ, МРТ, ЭКГ, ЭХО-КГ, ангиография)
  • стентирование
  • обезболивание

Что такое ангиограф

Ангиограф - это многофункциональный рентгеновский аппарат нового поколения, который предназначен быстро распознавать все изменения, протекающие в кровеносных сосудах человека.

Ангиограф позволяет проводить диагностику сосудов сердца, почек, агистральных сосудов шеи, головного мозга с последующим лечением.

Человека с подозрением на острый инфаркт миокарда бригада экстренной медицинской помощи должна доставить в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на предоставление услуг по лечению острого инфаркта миокарда.

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