Украинцам рассказали, как купить качественные замороженные продукты в магазине: обратите на это внимание

Что должно быть указано на продуктах

На маркировке замороженных продуктов обязательно должна быть указана информация, предусмотренная статьей 6 Закона Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".

Важно, что пунктом 6 статьи 17 указанного Закона предусмотрено: если пищевой продукт покрыт ледяной глазурью (для замороженных продуктов), конечному потребителю предоставляется информация об общем количестве пищевого продукта и количестве или процентном содержании ледяной глазури в таком пищевом продукте.

Также на быстрозамороженных пищевых продуктах должна содержаться следующая информация:

название пищевых продуктов должно включать слово "быстрозамороженный"

период хранения быстрозамороженных пищевых продуктов конечным потребителем или общепитом

температура хранения и/или тип необходимого оборудования для хранения

обозначение, идентифицирующее партию, к которой относятся быстрозамороженные пищевые продукты

надпись "Не замораживать повторно после размораживания"

Надписи на упаковке

Шрифт маркировки на этикетке пищевого продукта должен быть четким, разборчивым и контрастным. Высота строчных букв должна быть равна или превышать 1,2 мм.

Если площадь упаковки менее 80 кв. см, то высота строчных букв должна быть не менее 0,9 мм. Отдельно (цветом, шрифтом, стилем) должна быть выделена информация об аллергенах, содержащихся в составе пищевого продукта.

Специалисты призывают покупать продукты только в специально отведенных для этого местах и внимательно читайте информацию на этикетке.

Каких замороженных продуктов избегать

Гамбургеры точно не относятся к здоровому питанию, но замороженные бургеры еще более сомнительны продукт и уж точно не стоят своих денег.

Часто в фастфуде используются некачественные продукты, которые при замораживании визуально почти невозможно отличить от качественных продуктов. А вот при разогреве и употреблении вполне можно ощутить неприятную разницу.

Замороженные блюда из риса не идут ни в какое сравнение с теми, что можно приготовить дома. Текстура риса должна оставаться рассыпчатой, что в условиях заморозки практически невозможно сохранить - блюдо теряет вкус и приобретает специфический цвет и запах.