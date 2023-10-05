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Украинцам рассказали, как уберечься от тяжелой болезни, которую часто путают с простудой

Как уберечься от менингита (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине граждан предупредили о тяжелой болезни, которую часто путают с простудой, из-за чего теряется драгоценное время. Речь идет об менингите, который развивается стремительно, что растет даже риск смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья в Telegram.

Что известно о болезни

Менингит - это воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга.

Причинами заболевания могут являться вирусы, грибы и бактерии. Бактериальный менингит крайне опасен: если вовремя не получить медицинскую помощь, смерть может наступить в течение нескольких часов.

К основным симптомам бактериального менингита относят:

  • первыми симптомами менингита являются повышение температуры, головная боль и ригидность (увеличение тонуса) затылочных мышц
  • к другим распространенным симптомам относятся: тошнота, рвота, фотофобия или светобоязнь (болезненная чувствительность глаза к свету), изменения психического состояния (растерянность)

Симптомы бактериального менингита могут развиваться внезапно и мгновенно, а могут появиться через несколько дней (в большинстве случаев, в течение 3-7 дней после заражения возбудителем).

Позже могут развиваться и такие опасные симптомы менингита, как судороги или кома. Поэтому каждый, кто подметил у себя симптомы менингита, должен как можно быстрее обратиться к врачу.

При подозрении на менингит проводят анализ крови и спинномозговой жидкости. Полученные образцы отправляются в лабораторию, где специалисты производят посев для выявления конкретного возбудителя заболевания. На основе результатов врачи подбирают правильное и эффективное лечение.

Важно помнить, что менингококки крайне опасны для новорожденных и младенцев в раннем возрасте.

Как уберечься

Вакцинация является лучшим способом оградить себя и детей от бактериального менингита. Вакцинация от менингита не входит в календарь прививок в Украине как обязательная, а относится к рекомендованным.

Проводить вакцинацию можно с 6 недель жизни. Если есть возможность приобрести вакцину или сделать прививку против менингококковой инфекции - лучше сделать это.

Вакцинировать ребенка можно у семейного врача или педиатра, приобретя вакцину за свой счет.

Раньше врач называл болезни, которые могут угрожать людям.

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