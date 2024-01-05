Украинцам рассказали, как нужно действовать, если потеряли телефон: это важно знать

Смартфон или планшет - это прямой доступ к частным данным пользователя. Если вы его потеряли, то действовать нужно немедленно, чтобы злоумышленники не успели воспользоваться банковскими данными.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Киберполиции.
Если вы потеряли телефон, то специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:
Если вы стали жертвой кражи - срочно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
Если пострадали от преступления в интернете - подайте электронное обращение на сайте киберполиции.
Специалисты советуют следовать общим советам:
Также следует включить двухфакторную аутентификацию на всех важных приложениях: Instagram, Viber, Telegram, Facebook. Двухфакторная аутентификация означает, что вам нужно будет отдельно подтверждать через код в смс каждый вход в приложение с незнакомого устройства.
Тогда злоумышленники не смогут сломать ваш аккаунт. Включить двухфакторную аутентификацию в большинстве приложений можно в настройках безопасности и входа.
На компьютере установите антивирус и включите все возможные функции. Антивирусы определяют потенциально вредоносные сайты и программы.
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