Украинцам рассказали, как нужно действовать, если потеряли телефон: это важно знать

Что нужно делать

Если вы потеряли телефон, то специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

свяжитесь с оператором мобильной связи и заблокируйте SIM-карту, соответствующие инструкции размещены на официальных сайтах

завершите все активные сеансы в аккаунтах

измените пароли для учетных записей Apple ID и Google, социальных сетей, мессенджеров, почтовых ящиков и онлайн-банкинга

обязательно настройте двухфакторную аутентификацию, где это возможно

в зависимости от ситуации, заблокируйте или удалите все данные на устройстве. Следуйте инструкциям из официальных ресурсов производителя утраченного прибора

Если вы стали жертвой кражи - срочно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.

Если пострадали от преступления в интернете - подайте электронное обращение на сайте киберполиции.

Как защитить свой телефон

Специалисты советуют следовать общим советам:

не переходите ни по каким сомнительным ссылкам, особенно если их прислали незнакомцы

не загружайте на телефон никакие файлы и картинки от незнакомых контактов. В файле может быть зашифрован вирус

обращайте внимание на электронный адрес страницы

не подключайтесь к сетям Wi-Fi без пароля. Их легче сломать. Выключите в телефоне функцию "Автоподключение к Wi-Fi"

обязательно установите пароль на телефон и на самые важные программы

Также следует включить двухфакторную аутентификацию на всех важных приложениях: Instagram, Viber, Telegram, Facebook. Двухфакторная аутентификация означает, что вам нужно будет отдельно подтверждать через код в смс каждый вход в приложение с незнакомого устройства.

Тогда злоумышленники не смогут сломать ваш аккаунт. Включить двухфакторную аутентификацию в большинстве приложений можно в настройках безопасности и входа.

На компьютере установите антивирус и включите все возможные функции. Антивирусы определяют потенциально вредоносные сайты и программы.