RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам рассказали, как надежно защититься от опасного заболевания

Когда нужно вакцинироваться от полиомиелита (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине гражданам напомнили о важности вакцинации от полиомиелита. Чтобы защититься от опасного заболевания, важно знать, сколько прививок нужно сделать.

Во сколько лет нужно вакцинироваться - читайте ниже.

Что известно о болезни

Важно помнить, что полиомиелит невозможно вылечить, но от этого опасного заболевания может защитить прививка.

Применяется инактивированная и оральная полиомиелитные вакцины (ИПВ и ОПС).

По украинскому календарю прививок нужно получить 6 доз вакцины:

  • 2 дозы ИПВ в 2 и 4 месяца
  • 4 дозы ОПВ в 6 и 18 месяцев, 6 и 14 лет

ИПВ - это инактивированная полиомиелитная вакцина, содержащая "неживой" вирус и вводиться инъекционно. Она предотвращает попадание полиовируса в клетки нервной системы, что защищают от паралича

Такая вакцина применяется для первых двух прививок, а в случае противопоказаний к ОПВ - также и для последующих.

ОПВ - это оральная полиомиелитная вакцина, содержащая "живой", однако ослабленный вирус, ее капают в рот. Такая вакцина формирует иммунитет в кишечнике ребенка, тем самым, защищает от заражения и останавливает распространение инфекции.

Обе вакцины защищают от болезни, но ОПВ вдобавок защищает еще и от возможности стать носителем возбудителя.

Бесплатная ли вакцинация

Вакцинация от полиомиелита в Украине бесплатная. Если по каким-либо причинам вы или ваш ребенок пропустили прививку, обратитесь в ближайший центр первичной медицинской помощи к семейному врачу.

Также если имеете форму 063/о (карту профилактических прививок) - покажите врачу.

Симптомы полиомиелита

Инкубационный период после заражения человека полиовирусом длится от 4 до 35 дней, после чего может развиться полиомиелит.

В 70% случаев заболевание имеет бессимптомное течение. Но его носитель представляет опасность для других людей с более слабым иммунитетом.

В 25% случаев болезнь имеет симптомы, напоминающие грипп (лихорадка, головная боль, тошнота, боль в животе).

Полиовирус также вызывает двигательные расстройства: боль в пораженных мышцах, полный паралич, который может развиться за несколько часов.

 

Ранее мы сообщали, для кого корь особенно опасна и как можно защититься.

Также мы писали, как уши могут предупредить о проблемах со здоровьем.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУхворобилікарі