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Украинцам рассказали, существуют ли лекарства для предотвращения гриппа и кто в зоне риска

Как надежно защититься от ОРВИ (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Активно длится сезон гриппа, и это будет происходить вплоть до середины весны. Важно знать, кто находится в группе риска и существует ли лекарство для предотвращения болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украини.

Кто в группе риска

Врачи говорят, что вирус гриппа поражает прежде верхние дыхательные пути и легкие, и вдобавок - непосредственно сердечная мышца и внутренняя поверхность кровеносных сосудов.

В частности, наиболее распространенными осложнениями гриппа являются воспаление легких (пневмония), сердечная недостаточность и тромбозы.

Больше всего рискуют иметь тяжелое течение и даже летальное завершение гриппа следующие категории людей:

  • беременные
  • дети до 5 лет
  • люди старше 60-65 лет
  • люди с хроническими заболеваниями

Вирус гриппа изменчив, часто "переодевается" и становится неузнаваемым для нашей иммунной системы. Учитывая эту изменчивость прививки от гриппа следует делать каждый сезон.

Лечение гриппа - прежде всего постельный режим, питье теплых напитков и достаточный сон.

Важно помнить, что "противовирусные", "иммуностимуляторы" или интерферон и антибиотики не помогут преодолеть грипп. В Украине зарегистрировано специфическое лекарство для лечения гриппа - оно достаточно дорогое и есть далеко не в каждой аптеке.

Лекарств для предотвращения гриппа и простуды не существует - это все реклама.

Как защититься

По словам специалистов, единственное, что защищает от тяжелого течения болезни - вакцинация. Поэтому следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • запишитесь к своему семейному врачу и получите рецепт на вакцину (в Украине продажа вакцины в аптеках предусмотрена по рецепту)
  • узнайте, в какой аптеке есть вакцина от гриппа
  • непосредственно перед визитом к врачу возьмите сумку-холодильник (если нет такой, то ее часто можно одолжить под залог в аптеке, позвоните и уточните, есть ли такая возможность), купите вакцину в аптеке и сделайте прививку у врача
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