Украинцам рассказали, существуют ли лекарства для предотвращения гриппа и кто в зоне риска

Кто в группе риска

Врачи говорят, что вирус гриппа поражает прежде верхние дыхательные пути и легкие, и вдобавок - непосредственно сердечная мышца и внутренняя поверхность кровеносных сосудов.

В частности, наиболее распространенными осложнениями гриппа являются воспаление легких (пневмония), сердечная недостаточность и тромбозы.

Больше всего рискуют иметь тяжелое течение и даже летальное завершение гриппа следующие категории людей:

беременные

дети до 5 лет

люди старше 60-65 лет

люди с хроническими заболеваниями

Вирус гриппа изменчив, часто "переодевается" и становится неузнаваемым для нашей иммунной системы. Учитывая эту изменчивость прививки от гриппа следует делать каждый сезон.

Лечение гриппа - прежде всего постельный режим, питье теплых напитков и достаточный сон.

Важно помнить, что "противовирусные", "иммуностимуляторы" или интерферон и антибиотики не помогут преодолеть грипп. В Украине зарегистрировано специфическое лекарство для лечения гриппа - оно достаточно дорогое и есть далеко не в каждой аптеке.

Лекарств для предотвращения гриппа и простуды не существует - это все реклама.

Как защититься

По словам специалистов, единственное, что защищает от тяжелого течения болезни - вакцинация. Поэтому следует придерживаться следующих рекомендаций: