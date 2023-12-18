Украинцам рассказали, существуют ли лекарства для предотвращения гриппа и кто в зоне риска

Активно длится сезон гриппа, и это будет происходить вплоть до середины весны. Важно знать, кто находится в группе риска и существует ли лекарство для предотвращения болезни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украини.
Врачи говорят, что вирус гриппа поражает прежде верхние дыхательные пути и легкие, и вдобавок - непосредственно сердечная мышца и внутренняя поверхность кровеносных сосудов.
В частности, наиболее распространенными осложнениями гриппа являются воспаление легких (пневмония), сердечная недостаточность и тромбозы.
Больше всего рискуют иметь тяжелое течение и даже летальное завершение гриппа следующие категории людей:
Вирус гриппа изменчив, часто "переодевается" и становится неузнаваемым для нашей иммунной системы. Учитывая эту изменчивость прививки от гриппа следует делать каждый сезон.
Лечение гриппа - прежде всего постельный режим, питье теплых напитков и достаточный сон.
Важно помнить, что "противовирусные", "иммуностимуляторы" или интерферон и антибиотики не помогут преодолеть грипп. В Украине зарегистрировано специфическое лекарство для лечения гриппа - оно достаточно дорогое и есть далеко не в каждой аптеке.
Лекарств для предотвращения гриппа и простуды не существует - это все реклама.
По словам специалистов, единственное, что защищает от тяжелого течения болезни - вакцинация. Поэтому следует придерживаться следующих рекомендаций:
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