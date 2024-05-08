Украинцам объяснили, могут ли родные получить "Доступные лекарства" в аптеке по е-рецепту вместо пациента

Можно ли получить "Доступные лекарства" или инсулин в аптеке по электронному рецепту вместо пациента - знают не все украинцы. Однако во время войны на фоне регулярных стрессов людям особенно важно беречь здоровье и вовремя принимать прописанные врачом препараты.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Национальной службы здоровья рассказывает, как получить препарат по е-рецепту вместо пациента и что для этого нужно, а также на какие проблемы со здоровьем распространяется программа реимбурсации.

Можно ли получить препарат по е-рецепту вместо пациента

Согласно информации НСЗУ, в Украине существует миф о якобы необходимости личного присутствия пациента в аптеке при получении лекарств или медицинских изделий по электронному рецепту по программе реимбурсации.

Эксперты отмечают: если вашим родным трудно добраться до аптеки, чтобы получить "Доступные лекарства" или инсулин по е-рецепту, им можно помочь - получить необходимые препараты для них.

"Это также работает и во время военного положения для всех лекарств, входящих в программу реимбурсации. И это помогает пожилым людям или тем, кому далеко или тяжело добираться до аптеки с лекарством", - уточнили в НСЗУ.

Как получить лекарства в аптеке вместо пациента - инструкция

Доступ к необходимым пациентам лекарствам значительно упростился с тех пор, как рецепт на "Доступные лекарства" стал электронным. Речь идет о том, что при уже установленном диагнозе и подобранном лечении рецепт можно получать дистанционно (не тратя время на визит к врачу).

Для того чтобы получить "Доступные лекарства" или инсулин для родных в аптеке, нужно:

получить номер электронного рецепта, выписанного пациенту врачом (его можно переслать онлайн или же записать на бумаге в телефонном режиме)

выяснить у родного (пациента), какие именно лекарства и от какого производителя нужны (при возможности стоит взять с собой в аптеку старую упаковку от препаратов)

подготовить распечатанную информационную памятку, или просто 16-значный номер рецепта и 4-значный код подтверждения

подготовить деньги наличными или банковскую карту (если за нужные препараты придется доплатить)

выбрать наиболее удобную по локации аптеку и отправиться в нее

сообщить фармацевту в аптеке 16-значный номер электронного рецепта

выбрать из предложенных фармацевтом торговых наименований лекарственных средств именно то, которое требуется

убедиться, что необходимое торговое наименование лекарственного средства в нужном количестве есть в наличии

выяснить размер доплаты (если будет выбран препарат с доплатой)

назвать фармацевту 4-значный код подтверждения

дождаться, пока фармацевтический работник наложит электронную подпись в электронной системе здравоохранения - тогда е-рецепт будет погашен

забрать лекарства и отнести (переслать) вашим родным

Что делать, если нужного препарата в аптеке нет

Стоит отметить, что "Доступные лекарства" и инсулин в Украине можно получить:

безвозмездно

с доплатой

С перечнем лекарственных средств, входящих в программу реимбурсации, а также размерами доплаты за упаковку можно ознакомиться в Реестре лекарственных средств.

Если в аптеке вдруг отсутствует необходимое торговое наименование лекарственного средства:

препарат можно заказать и прийти в эту же аптеку через несколько дней

можно попробовать обратиться в любую другую аптеку, которая отпускает "Доступные лекарства"

На какие проблемы со здоровьем распространяется программа реимбурсации

Получать лекарства в рамках программы реимбурсации украинцы могут при таких заболеваниях или состояниях: