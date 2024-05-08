Украинцам объяснили, могут ли родные получить "Доступные лекарства" в аптеке по е-рецепту вместо пациента
Можно ли получить "Доступные лекарства" или инсулин в аптеке по электронному рецепту вместо пациента - знают не все украинцы. Однако во время войны на фоне регулярных стрессов людям особенно важно беречь здоровье и вовремя принимать прописанные врачом препараты.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Национальной службы здоровья рассказывает, как получить препарат по е-рецепту вместо пациента и что для этого нужно, а также на какие проблемы со здоровьем распространяется программа реимбурсации.
Можно ли получить препарат по е-рецепту вместо пациента
Согласно информации НСЗУ, в Украине существует миф о якобы необходимости личного присутствия пациента в аптеке при получении лекарств или медицинских изделий по электронному рецепту по программе реимбурсации.
Эксперты отмечают: если вашим родным трудно добраться до аптеки, чтобы получить "Доступные лекарства" или инсулин по е-рецепту, им можно помочь - получить необходимые препараты для них.
"Это также работает и во время военного положения для всех лекарств, входящих в программу реимбурсации. И это помогает пожилым людям или тем, кому далеко или тяжело добираться до аптеки с лекарством", - уточнили в НСЗУ.
Как получить лекарства в аптеке вместо пациента - инструкция
Доступ к необходимым пациентам лекарствам значительно упростился с тех пор, как рецепт на "Доступные лекарства" стал электронным. Речь идет о том, что при уже установленном диагнозе и подобранном лечении рецепт можно получать дистанционно (не тратя время на визит к врачу).
Для того чтобы получить "Доступные лекарства" или инсулин для родных в аптеке, нужно:
- получить номер электронного рецепта, выписанного пациенту врачом (его можно переслать онлайн или же записать на бумаге в телефонном режиме)
- выяснить у родного (пациента), какие именно лекарства и от какого производителя нужны (при возможности стоит взять с собой в аптеку старую упаковку от препаратов)
- подготовить распечатанную информационную памятку, или просто 16-значный номер рецепта и 4-значный код подтверждения
- подготовить деньги наличными или банковскую карту (если за нужные препараты придется доплатить)
- выбрать наиболее удобную по локации аптеку и отправиться в нее
- сообщить фармацевту в аптеке 16-значный номер электронного рецепта
- выбрать из предложенных фармацевтом торговых наименований лекарственных средств именно то, которое требуется
- убедиться, что необходимое торговое наименование лекарственного средства в нужном количестве есть в наличии
- выяснить размер доплаты (если будет выбран препарат с доплатой)
- назвать фармацевту 4-значный код подтверждения
- дождаться, пока фармацевтический работник наложит электронную подпись в электронной системе здравоохранения - тогда е-рецепт будет погашен
- забрать лекарства и отнести (переслать) вашим родным
Что делать, если нужного препарата в аптеке нет
Стоит отметить, что "Доступные лекарства" и инсулин в Украине можно получить:
- безвозмездно
- с доплатой
С перечнем лекарственных средств, входящих в программу реимбурсации, а также размерами доплаты за упаковку можно ознакомиться в Реестре лекарственных средств.
Если в аптеке вдруг отсутствует необходимое торговое наименование лекарственного средства:
- препарат можно заказать и прийти в эту же аптеку через несколько дней
- можно попробовать обратиться в любую другую аптеку, которая отпускает "Доступные лекарства"
На какие проблемы со здоровьем распространяется программа реимбурсации
Получать лекарства в рамках программы реимбурсации украинцы могут при таких заболеваниях или состояниях:
- сердечно-сосудистые заболевания
- диабет 2 типа
- бронхиальная астма
- расстройства психики и поведения (шизофрения, шизотипические состояния, расстройства настроения, невротические расстройства, связанные со стрессом и др.)
- эпилепсия
- несахарный диабет
- сахарный (инсулинозависимый) диабет
- хроническое обструктивное заболевание легких
- болезнь Паркинсона
- иммуносупрессивные препараты для людей после проведенной трансплантации
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько времени действует е-рецепт на "Доступные лекарства".
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