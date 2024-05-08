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Украинцам объяснили, могут ли родные получить "Доступные лекарства" в аптеке по е-рецепту вместо пациента

Среда 08 мая 2024 11:45
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Украинцам объяснили, могут ли родные получить "Доступные лекарства" в аптеке по е-рецепту вместо пациента "Доступные лекарства" помогают беречь здоровье (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Можно ли получить "Доступные лекарства" или инсулин в аптеке по электронному рецепту вместо пациента - знают не все украинцы. Однако во время войны на фоне регулярных стрессов людям особенно важно беречь здоровье и вовремя принимать прописанные врачом препараты.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Национальной службы здоровья рассказывает, как получить препарат по е-рецепту вместо пациента и что для этого нужно, а также на какие проблемы со здоровьем распространяется программа реимбурсации.

Можно ли получить препарат по е-рецепту вместо пациента

Согласно информации НСЗУ, в Украине существует миф о якобы необходимости личного присутствия пациента в аптеке при получении лекарств или медицинских изделий по электронному рецепту по программе реимбурсации.

Эксперты отмечают: если вашим родным трудно добраться до аптеки, чтобы получить "Доступные лекарства" или инсулин по е-рецепту, им можно помочь - получить необходимые препараты для них.

"Это также работает и во время военного положения для всех лекарств, входящих в программу реимбурсации. И это помогает пожилым людям или тем, кому далеко или тяжело добираться до аптеки с лекарством", - уточнили в НСЗУ.

Как получить лекарства в аптеке вместо пациента - инструкция

Доступ к необходимым пациентам лекарствам значительно упростился с тех пор, как рецепт на "Доступные лекарства" стал электронным. Речь идет о том, что при уже установленном диагнозе и подобранном лечении рецепт можно получать дистанционно (не тратя время на визит к врачу).

Для того чтобы получить "Доступные лекарства" или инсулин для родных в аптеке, нужно:

  • получить номер электронного рецепта, выписанного пациенту врачом (его можно переслать онлайн или же записать на бумаге в телефонном режиме)
  • выяснить у родного (пациента), какие именно лекарства и от какого производителя нужны (при возможности стоит взять с собой в аптеку старую упаковку от препаратов)
  • подготовить распечатанную информационную памятку, или просто 16-значный номер рецепта и 4-значный код подтверждения
  • подготовить деньги наличными или банковскую карту (если за нужные препараты придется доплатить)
  • выбрать наиболее удобную по локации аптеку и отправиться в нее
  • сообщить фармацевту в аптеке 16-значный номер электронного рецепта
  • выбрать из предложенных фармацевтом торговых наименований лекарственных средств именно то, которое требуется
  • убедиться, что необходимое торговое наименование лекарственного средства в нужном количестве есть в наличии
  • выяснить размер доплаты (если будет выбран препарат с доплатой)
  • назвать фармацевту 4-значный код подтверждения
  • дождаться, пока фармацевтический работник наложит электронную подпись в электронной системе здравоохранения - тогда е-рецепт будет погашен
  • забрать лекарства и отнести (переслать) вашим родным

Что делать, если нужного препарата в аптеке нет

Стоит отметить, что "Доступные лекарства" и инсулин в Украине можно получить:

  • безвозмездно
  • с доплатой

С перечнем лекарственных средств, входящих в программу реимбурсации, а также размерами доплаты за упаковку можно ознакомиться в Реестре лекарственных средств.

Если в аптеке вдруг отсутствует необходимое торговое наименование лекарственного средства:

  • препарат можно заказать и прийти в эту же аптеку через несколько дней
  • можно попробовать обратиться в любую другую аптеку, которая отпускает "Доступные лекарства"

На какие проблемы со здоровьем распространяется программа реимбурсации

Получать лекарства в рамках программы реимбурсации украинцы могут при таких заболеваниях или состояниях:

  • сердечно-сосудистые заболевания
  • диабет 2 типа
  • бронхиальная астма
  • расстройства психики и поведения (шизофрения, шизотипические состояния, расстройства настроения, невротические расстройства, связанные со стрессом и др.)
  • эпилепсия
  • несахарный диабет
  • сахарный (инсулинозависимый) диабет
  • хроническое обструктивное заболевание легких
  • болезнь Паркинсона
  • иммуносупрессивные препараты для людей после проведенной трансплантации

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько времени действует е-рецепт на "Доступные лекарства".

Читайте также, от чего в Украине чаще всего умирают мужчины и женщины.

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