Украинцам напомнили о важной вакцине, которую нельзя пропускать ни взрослым, ни детям

Вопрос личной вакцинации и своих детей сегодня индивидуальный. Однако есть некоторые вакцины, которые нельзя ни при каких обстоятельствах пропускать. Одна из таких - это прививка против туберкулеза.

О ее важности напомнили в Telegram -канале НСЗУ.

Как работает вакцина

БЦЖ - это живая вакцина для прививки против туберкулеза. У нее настолько ослабленные микобактерии, что они не способны вызывать заболевание, но могут натренировать иммунную систему на случай встречи с туберкулезом.

Поэтому важно прививать новорожденного младенца, чтобы дать отпор тяжелым формам болезни.

Отметим, что Украина входит в список стран с широким распространением туберкулеза, поэтому вероятность "подцепить" возбудитель инфекции достаточно высока.

Когда нужно делать прививку

Обычно вакцинация против туберкулеза проводится в роддоме на 3-5 сутки жизни ребенка.

Если ребенок по определенным причинам не получил БЦЖ в роддоме, тогда прививку ему сделают в том заведении здравоохранения, где родители выберут педиатра или семейного врача.

После двухмесячного возраста перед прививкой ребенку следует провести пробу Манту. Прививка проводится при отрицательном результате пробы.

Дети, которым сделали БЦЖ, но у которых не сформировался рубчик, не подлежат повторной вакцинации.

Как родителям ухаживать за местом вакцинации БЦЖ

Родителям и ребенку после прививки следует продолжать обычный образ жизни. Однако следует воздержаться от:

массажей руки ребенку

нанесение крема или мази на место прививки

наложений на место прививки пластырей

удалений или расчесывания ранки

Если вас что-то беспокоит в здоровье вашего ребенка, обратитесь к врачу и сообщите ему о симптомах, укажите дату и время прививки.