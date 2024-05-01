Украинцам напомнили, сколько действует электронный рецепт на лекарства: как его получить

Сколько действует электронный рецепт для пациента

Иногда возникают разные ситуации, и не всегда удается быстро использовать полученный электронный рецепт на лекарственные средства или медицинские изделия, подлежащие реимбурсации.

Срок действия имеет е-рецепт на "Доступные лекарства":

30 календарных дней - на лекарства по программе реимбурсации от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета, болезней нижних дыхательных путей и т.п.;

30 календарных дней - на лекарственные средства по программе реимбурсации для лечения лиц в посттрансплантационном периоде;

30 календарных дней - на медицинские изделия по программе реимбурсации (тест-полоски для индивидуального глюкометра для определения уровня глюкозы в крови);

10 дней - на наркотические лекарственные средства.

Срок действия электронного рецепта на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, составляет 90 дней.

Как получить электронный рецепт

Во-первых, ваш диагноз и назначение врача должны быть зафиксированы в системе.

Обсудите с врачом возможность дистанционной выписки е-рецепта и удобный формат коммуникации. Проверьте, чтобы в вашей электронной медицинской карте был указан текущий номер телефона.

Свяжитесь с врачом в указанное время и способ - это может быть рабочий телефон, электронная почта или любой удобный мессенджер.

Когда врач сформирует е-рецепт, вы получите SMS с номером рецепта и кодом погашения.

Выберите аптеку, которая отпускает лекарство по е-рецепту.

В аптеке укажите фармацевту номер и код погашения рецепта. Затем можете выбрать лекарственное средство, назначенное врачом.