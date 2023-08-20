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Украинцев предостерегают от приема популярного препарата, который есть почти в каждой аптечке

Какой препарат вызывает сомнения у врачей (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Врачи назвали еще один популярный препарат, оказывающий сомнительное воздействие на здоровье больных. Речь идет о Синупрете, который часто применяют при простудах.

Об этом сообщает медучреждение Rhinoclinica в Instagram.

Что нужно знать о препарате Синупрет

Этот препарат применяют при кашле и простудах. Показания для его приема - острые и хронические воспаления приносовых пазух носа.

В состав Синупрета входят: щавель, вербена, корень речушки, цветки бузины и первоцвета.

В 2020 году международные рекомендации по диагностике и лечению риносинуситов рекомендовали использование фитотерапии (а именно препарата Синупрет) при остром вирусном и поствирусном риносинуситах. Это обосновывается несколькими исследованиями.

"С учетом того, что по рекомендациям 2012 года фитотерапию не советовали применять, то мы не знаем, что будет дальше", - объясняют медики.

В рекомендациях этот препарат советуют сочетать с антибиотиком. Но врачи отмечают, что применение Синупрета не является альтернативой антибиотикотерапии или профилактикой гнойного процесса.

"Это лишь вспомогательный препарат в терапии риносинуситов. И потому использование только его одного ставит под сомнение его эффективность. Возникает вопрос, целесообразный ли прием Синупрета, если назначен антибиотик?" - говорят медики.

Почему врачи призывают опасаться этого препарата

"Из побочных реакций описывается только аллергические реакции и желудочно-кишечные расстройства. Но если рассмотреть все травы по отдельности, то оказывается, что некоторые могут вызвать приток крови в органы малого таза, что категорически запрещается при беременности, а некоторые травы нельзя принимать до 14 лет", - подчеркивают врачи.

Они отмечают, что не запрещают применять препарат пациентам, но не советуют его принимать рутинно.

 

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