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Украинцев призывают поддержать женщин, переживших сексуальное насилие от российских военных

Известные украинцы присоединились к марафону "Коли бракує слів" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине стартовал марафон поддержки женщин, подвергшихся физическому или сексуальному насилию от российских военных во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на информацию фонда Future for Ukraine, запустившего просветительскую онлайн кампанию "Коли бракує слів" на тему сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНПК).

Как присоединиться к марафону поддержки женщин от проекта GIDNA

Future for Ukraine в социальных сетях, в частности в Instagram, раскрывает следующие темы:

  • Что такое сексуальное насилие?
  • Сексуальное насилие, связанное с военным конфликтом
  • Что делать, если с вами или вашими близкими произошло СНПК?
  • Юридическая составляющая СНПК
  • Как поддержать человека, пережившего горе или насилие?
  • Что такое виктимлейминг и как это влияет на то, что женщина не обращается к психотерапевту за помощью. Чего нельзя говорить человеку, пережившему сексуальное насилие?
  • Почему стоит сказать "Да!" психотерапии после пережитого сексуального насилия?

К марафону "Коли бракує слів" уже присоединились известные украинские инфлюэнсеры и звезды, среди которых Полина Неня, Даша Ши, Сабина Мусина, Анастасия Пуха, Екатерина Терехова, Юлия Бевзенко, Никита Добрынин, Олимпия Вайтмусташ, Анна Лу, Таня Настя Ивченко, Анна Зеленская и другие.

"Это очень важная тема! Об этом стоит говорить ежегодно, стоит напоминать, что нельзя молчать, нельзя терпеть подобное. А особенно потому, что во время войны многие женщины пострадали от сексуального насилия со стороны российских оккупантов или стали его свидетелями. И женщинам нужна ваша помощь! Поэтому я поддерживаю проект GIDNA, помогающий женщинам, пережившим сексуальное насилие от российских военных", - высказывает слова поддержки Добрынин.

Звезды поддерживают проект помощи пострадавшим от насилия женщинам

Как поддержать проект

В рамках инициативы тату-мастер Ульяна Нешева разработала эскизы для временных татуировок, 50% от продажи которых пойдут в поддержку проекта GIDNA. Приобрести их можно по ссылке.

Временные татуировки (фото: arleysign.com)

Если вы хотите поддержать проект публично - наносите татуировку, фотографируйте и делитесь фотографиями в соцсетях с хештегом #колибракуєслів и тегом @future_for_ukraine.

Также все желающие могут поддержать отдельный сбор на сайте фонда FFU на 100 психологических консультаций для женщин, переживших сексуальное насилие от российских военных.

Если вы нуждаетесь в помощи, то стоит заполнить анкету безопасного пространства понимания и поддержки по этой ссылке на сайте GIDNA.

 Скриншот

Ранее мы сообщали, куда обратиться, если вы стали жертвой домашнего насилия.

Также читайте о 10 способах, которые помогут получить бесплатную помощь психолога онлайн.

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