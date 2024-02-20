Украинцев призвали запастись огнетушителями для дома: какой купить и где хранить

Что говорят в ГСЧС

Согласно сообщению ГСЧС, с начала текущего года количество пожаров в жилых помещениях достигает уже по меньшей мере 3 675 случаев.

"Чтобы защитить свою жизнь и имущество, позаботьтесь о наличии огнетушителя дома", - подчеркнули в государственной службе.

Украинцам посоветовали:

выбирать огнетушитель, учитывая площадь помещения и имеющиеся в доме строительные материалы (он должен весить не менее 5 кг)

хранить огнетушитель в недоступных для детей местах и как можно дальше от прямых солнечных лучей и источников нагрева

изучить инструкцию по использованию огнетушителя заранее - чтобы не растеряться в экстренной ситуации

следить за сроком годности огнетушителя и обновлять его вовремя

Огнетушитель может спасти жизнь, дом и имущество (иллюстрация: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Какие огнетушители бывают

В целом огнетушители различают по способу срабатывания:

автоматические - стационарно монтируются в местах возможного возникновения огня

ручные (приводятся в действие человеком) - располагаются в специально оформленных местах

комбинированного действия - имеют преимущества обоих вышеупомянутых типов

В зависимости от закачанного огнетушащего вещества эти приборы делятся на пять основных видов:

углекислотные

воздушно-пенные

порошковые

водные

аэрозольные

По объему корпуса:

ручные малолитражные - с объемом корпуса до 5 л

промышленные ручные - с объемом корпуса от 5 л до 10 л

стационарные и передвижные - с объемом корпуса свыше 10 л (могут быть на тележке)

По способу подачи огнетушащего состава:

под давлением образующихся газов вследствие химической реакции составляющих заряда

под давлением подаваемых газов из специального баллончика, размещенного в корпусе огнетушителя

под давлением газов, закачанных в корпус огнетушителя

под собственным давлением огнетушащего средства

По виду пусковых приспособлений:

с вентильным затвором

с запорно-пусковым оборудованием пистолетного типа

с пуском от постоянного источника давления

Огнетушители бывают разными (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как выбрать огнетушитель для дома

Законодательство не обязывает граждан Украины покупать огнетушитель для квартиры или дома, однако его наличие необходимо для безопасности каждой семьи и ее имущества.

Эксперты советуют выбирать для дома устройство с массой огнетушащего вещества от 4 до 8 кг, поскольку слишком большая масса - тяжелая для переноски.

Для использования в жилых помещениях подходит углекислотный огнетушитель, поскольку:

им можно тушить электропроводку и бытовые электроприборы, не вынимая их из розетки

он не образует опасных для человека химических соединений

он не оставляет большого количества грязи

он сравнительно безопасен для человека при недолгом использовании

его отработанный газ устраняется из квартиры с помощью обычного проветривания и не требует специальной очистки

с его использованием справится даже человек без специальной подготовки

Использовать его следует на начальной стадии возгорания и держать при этом вертикально.

Углекислотный огнетушитель мгновенно сбивает пламя и сильно охлаждает испытываемые вспышкой поверхности. Баллон во время работы также становится очень холодным, поэтому во избежание обморожения рук желательно подготовить для работы с ним перчатки.

Для тушения в домашних условиях тлеющих материалов, а также других горючих материалов подойдет порошковый огнетушитель. Речь идет, в частности:

о тканях (коврах, обивке мебели, одежде)

о деревянных изделиях (мебели и т. п.)

о материалах на основе дерева (макулатуре, досках и т.п.)

Принцип работы такого огнетушителя достаточно прост - порция порошка выбрасывается под высоким давлением, он изолирует и разбавляет возгорание негорючим веществом.

В то же время существенными недостатками такого огнетушителя является то, что во время работы он образует токсичное порошковое облако, которое сильно снижает видимость, а подлежащие тушению вещи практически невозможно восстановить.

Учитывая это, пользоваться им можно только в респираторе и после эвакуации людей из квартиры.

После использования порошкового огнетушителя советуют дополнительно залить место воспламенения водой, поскольку при тушении не происходит охлаждения очага воспламенения.

Огнетушитель должен быть действенным и удобным (иллюстративное фото: pixabay.com)

Где лучше хранить огнетушитель

Огнетушитель помогает побороть очаг возгорания только при своевременном использовании, поэтому важно выбрать правильное место его размещения и хранения.

По словам экспертов, чаще всего очаги возгорания встречаются на кухне. Также уместно разместить огнетушитель у входа в помещение.

Если речь идет о здании в несколько этажей, огнетушитель должен быть размещен на каждом уровне.

В целом же, выбирая место для хранения огнетушителя важно: