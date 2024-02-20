Украинцев призвали запастись огнетушителями для дома: какой купить и где хранить

Купить огнетушитель для дома украинцам советуют в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Это связано с увеличением количества пожаров в результате как бытовых ситуаций, так и регулярных атак РФ городов и селений.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выбрать огнетушитель для дома, а также где его лучше хранить.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница ГСЧС в Facebook, "Пожежна безпека України", Wikipedia.
Согласно сообщению ГСЧС, с начала текущего года количество пожаров в жилых помещениях достигает уже по меньшей мере 3 675 случаев.
"Чтобы защитить свою жизнь и имущество, позаботьтесь о наличии огнетушителя дома", - подчеркнули в государственной службе.
Украинцам посоветовали:
Огнетушитель может спасти жизнь, дом и имущество (иллюстрация: facebook.com/MNS.GOV.UA)
В целом огнетушители различают по способу срабатывания:
В зависимости от закачанного огнетушащего вещества эти приборы делятся на пять основных видов:
По объему корпуса:
По способу подачи огнетушащего состава:
По виду пусковых приспособлений:
Огнетушители бывают разными (иллюстративное фото: pixabay.com)
Законодательство не обязывает граждан Украины покупать огнетушитель для квартиры или дома, однако его наличие необходимо для безопасности каждой семьи и ее имущества.
Эксперты советуют выбирать для дома устройство с массой огнетушащего вещества от 4 до 8 кг, поскольку слишком большая масса - тяжелая для переноски.
Для использования в жилых помещениях подходит углекислотный огнетушитель, поскольку:
Использовать его следует на начальной стадии возгорания и держать при этом вертикально.
Углекислотный огнетушитель мгновенно сбивает пламя и сильно охлаждает испытываемые вспышкой поверхности. Баллон во время работы также становится очень холодным, поэтому во избежание обморожения рук желательно подготовить для работы с ним перчатки.
Для тушения в домашних условиях тлеющих материалов, а также других горючих материалов подойдет порошковый огнетушитель. Речь идет, в частности:
Принцип работы такого огнетушителя достаточно прост - порция порошка выбрасывается под высоким давлением, он изолирует и разбавляет возгорание негорючим веществом.
В то же время существенными недостатками такого огнетушителя является то, что во время работы он образует токсичное порошковое облако, которое сильно снижает видимость, а подлежащие тушению вещи практически невозможно восстановить.
Учитывая это, пользоваться им можно только в респираторе и после эвакуации людей из квартиры.
После использования порошкового огнетушителя советуют дополнительно залить место воспламенения водой, поскольку при тушении не происходит охлаждения очага воспламенения.
Огнетушитель должен быть действенным и удобным (иллюстративное фото: pixabay.com)
Огнетушитель помогает побороть очаг возгорания только при своевременном использовании, поэтому важно выбрать правильное место его размещения и хранения.
По словам экспертов, чаще всего очаги возгорания встречаются на кухне. Также уместно разместить огнетушитель у входа в помещение.
Если речь идет о здании в несколько этажей, огнетушитель должен быть размещен на каждом уровне.
В целом же, выбирая место для хранения огнетушителя важно:
Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовиться к возможным отключениям света из-за обстрелов РФ.
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