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Украинцев призвали запастись огнетушителями для дома: какой купить и где хранить

Вторник 20 февраля 2024 13:52
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Украинцев призвали запастись огнетушителями для дома: какой купить и где хранить Огнетушитель советуют иметь в каждом доме (скриншот: YouTube/Суспільне Дніпро)
Автор: Ирина Костенко

Купить огнетушитель для дома украинцам советуют в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Это связано с увеличением количества пожаров в результате как бытовых ситуаций, так и регулярных атак РФ городов и селений.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выбрать огнетушитель для дома, а также где его лучше хранить.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница ГСЧС в Facebook, "Пожежна безпека України", Wikipedia.

Что говорят в ГСЧС

Согласно сообщению ГСЧС, с начала текущего года количество пожаров в жилых помещениях достигает уже по меньшей мере 3 675 случаев.

"Чтобы защитить свою жизнь и имущество, позаботьтесь о наличии огнетушителя дома", - подчеркнули в государственной службе.

Украинцам посоветовали:

  • выбирать огнетушитель, учитывая площадь помещения и имеющиеся в доме строительные материалы (он должен весить не менее 5 кг)
  • хранить огнетушитель в недоступных для детей местах и как можно дальше от прямых солнечных лучей и источников нагрева
  • изучить инструкцию по использованию огнетушителя заранее - чтобы не растеряться в экстренной ситуации
  • следить за сроком годности огнетушителя и обновлять его вовремя

Украинцев призвали запастись огнетушителями для дома: какой купить и где хранить

Огнетушитель может спасти жизнь, дом и имущество (иллюстрация: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Какие огнетушители бывают

В целом огнетушители различают по способу срабатывания:

  • автоматические - стационарно монтируются в местах возможного возникновения огня
  • ручные (приводятся в действие человеком) - располагаются в специально оформленных местах
  • комбинированного действия - имеют преимущества обоих вышеупомянутых типов

В зависимости от закачанного огнетушащего вещества эти приборы делятся на пять основных видов:

  • углекислотные
  • воздушно-пенные
  • порошковые
  • водные
  • аэрозольные

По объему корпуса:

  • ручные малолитражные - с объемом корпуса до 5 л
  • промышленные ручные - с объемом корпуса от 5 л до 10 л
  • стационарные и передвижные - с объемом корпуса свыше 10 л (могут быть на тележке)

По способу подачи огнетушащего состава:

  • под давлением образующихся газов вследствие химической реакции составляющих заряда
  • под давлением подаваемых газов из специального баллончика, размещенного в корпусе огнетушителя
  • под давлением газов, закачанных в корпус огнетушителя
  • под собственным давлением огнетушащего средства

По виду пусковых приспособлений:

  • с вентильным затвором
  • с запорно-пусковым оборудованием пистолетного типа
  • с пуском от постоянного источника давления

Огнетушитель, Огонь, Пожаротушения

Огнетушители бывают разными (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как выбрать огнетушитель для дома

Законодательство не обязывает граждан Украины покупать огнетушитель для квартиры или дома, однако его наличие необходимо для безопасности каждой семьи и ее имущества.

Эксперты советуют выбирать для дома устройство с массой огнетушащего вещества от 4 до 8 кг, поскольку слишком большая масса - тяжелая для переноски.

Для использования в жилых помещениях подходит углекислотный огнетушитель, поскольку:

  • им можно тушить электропроводку и бытовые электроприборы, не вынимая их из розетки
  • он не образует опасных для человека химических соединений
  • он не оставляет большого количества грязи
  • он сравнительно безопасен для человека при недолгом использовании
  • его отработанный газ устраняется из квартиры с помощью обычного проветривания и не требует специальной очистки
  • с его использованием справится даже человек без специальной подготовки

Использовать его следует на начальной стадии возгорания и держать при этом вертикально.

Углекислотный огнетушитель мгновенно сбивает пламя и сильно охлаждает испытываемые вспышкой поверхности. Баллон во время работы также становится очень холодным, поэтому во избежание обморожения рук желательно подготовить для работы с ним перчатки.

Для тушения в домашних условиях тлеющих материалов, а также других горючих материалов подойдет порошковый огнетушитель. Речь идет, в частности:

  • о тканях (коврах, обивке мебели, одежде)
  • о деревянных изделиях (мебели и т. п.)
  • о материалах на основе дерева (макулатуре, досках и т.п.)

Принцип работы такого огнетушителя достаточно прост - порция порошка выбрасывается под высоким давлением, он изолирует и разбавляет возгорание негорючим веществом.

В то же время существенными недостатками такого огнетушителя является то, что во время работы он образует токсичное порошковое облако, которое сильно снижает видимость, а подлежащие тушению вещи практически невозможно восстановить.

Учитывая это, пользоваться им можно только в респираторе и после эвакуации людей из квартиры.

После использования порошкового огнетушителя советуют дополнительно залить место воспламенения водой, поскольку при тушении не происходит охлаждения очага воспламенения.

Украинцев призвали запастись огнетушителями для дома: какой купить и где хранить

Огнетушитель должен быть действенным и удобным (иллюстративное фото: pixabay.com)

Где лучше хранить огнетушитель

Огнетушитель помогает побороть очаг возгорания только при своевременном использовании, поэтому важно выбрать правильное место его размещения и хранения.

По словам экспертов, чаще всего очаги возгорания встречаются на кухне. Также уместно разместить огнетушитель у входа в помещение.

Если речь идет о здании в несколько этажей, огнетушитель должен быть размещен на каждом уровне.

В целом же, выбирая место для хранения огнетушителя важно:

  • не размещать его в местах, куда проникают солнечные лучи
  • не хранить его вблизи источников тепла
  • выбирать удобное и открытое место для беспрепятственного подхода
  • держать его подальше от маленьких детей

Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовиться к возможным отключениям света из-за обстрелов РФ.

Читайте также, могут ли украинские водители получить штраф за отсутствие огнетушителя в авто.

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