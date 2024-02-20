Украинцев призвали запастись огнетушителями для дома: какой купить и где хранить
Купить огнетушитель для дома украинцам советуют в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Это связано с увеличением количества пожаров в результате как бытовых ситуаций, так и регулярных атак РФ городов и селений.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выбрать огнетушитель для дома, а также где его лучше хранить.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница ГСЧС в Facebook, "Пожежна безпека України", Wikipedia.
Что говорят в ГСЧС
Согласно сообщению ГСЧС, с начала текущего года количество пожаров в жилых помещениях достигает уже по меньшей мере 3 675 случаев.
"Чтобы защитить свою жизнь и имущество, позаботьтесь о наличии огнетушителя дома", - подчеркнули в государственной службе.
Украинцам посоветовали:
- выбирать огнетушитель, учитывая площадь помещения и имеющиеся в доме строительные материалы (он должен весить не менее 5 кг)
- хранить огнетушитель в недоступных для детей местах и как можно дальше от прямых солнечных лучей и источников нагрева
- изучить инструкцию по использованию огнетушителя заранее - чтобы не растеряться в экстренной ситуации
- следить за сроком годности огнетушителя и обновлять его вовремя
Огнетушитель может спасти жизнь, дом и имущество (иллюстрация: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Какие огнетушители бывают
В целом огнетушители различают по способу срабатывания:
- автоматические - стационарно монтируются в местах возможного возникновения огня
- ручные (приводятся в действие человеком) - располагаются в специально оформленных местах
- комбинированного действия - имеют преимущества обоих вышеупомянутых типов
В зависимости от закачанного огнетушащего вещества эти приборы делятся на пять основных видов:
- углекислотные
- воздушно-пенные
- порошковые
- водные
- аэрозольные
По объему корпуса:
- ручные малолитражные - с объемом корпуса до 5 л
- промышленные ручные - с объемом корпуса от 5 л до 10 л
- стационарные и передвижные - с объемом корпуса свыше 10 л (могут быть на тележке)
По способу подачи огнетушащего состава:
- под давлением образующихся газов вследствие химической реакции составляющих заряда
- под давлением подаваемых газов из специального баллончика, размещенного в корпусе огнетушителя
- под давлением газов, закачанных в корпус огнетушителя
- под собственным давлением огнетушащего средства
По виду пусковых приспособлений:
- с вентильным затвором
- с запорно-пусковым оборудованием пистолетного типа
- с пуском от постоянного источника давления
Огнетушители бывают разными (иллюстративное фото: pixabay.com)
Как выбрать огнетушитель для дома
Законодательство не обязывает граждан Украины покупать огнетушитель для квартиры или дома, однако его наличие необходимо для безопасности каждой семьи и ее имущества.
Эксперты советуют выбирать для дома устройство с массой огнетушащего вещества от 4 до 8 кг, поскольку слишком большая масса - тяжелая для переноски.
Для использования в жилых помещениях подходит углекислотный огнетушитель, поскольку:
- им можно тушить электропроводку и бытовые электроприборы, не вынимая их из розетки
- он не образует опасных для человека химических соединений
- он не оставляет большого количества грязи
- он сравнительно безопасен для человека при недолгом использовании
- его отработанный газ устраняется из квартиры с помощью обычного проветривания и не требует специальной очистки
- с его использованием справится даже человек без специальной подготовки
Использовать его следует на начальной стадии возгорания и держать при этом вертикально.
Углекислотный огнетушитель мгновенно сбивает пламя и сильно охлаждает испытываемые вспышкой поверхности. Баллон во время работы также становится очень холодным, поэтому во избежание обморожения рук желательно подготовить для работы с ним перчатки.
Для тушения в домашних условиях тлеющих материалов, а также других горючих материалов подойдет порошковый огнетушитель. Речь идет, в частности:
- о тканях (коврах, обивке мебели, одежде)
- о деревянных изделиях (мебели и т. п.)
- о материалах на основе дерева (макулатуре, досках и т.п.)
Принцип работы такого огнетушителя достаточно прост - порция порошка выбрасывается под высоким давлением, он изолирует и разбавляет возгорание негорючим веществом.
В то же время существенными недостатками такого огнетушителя является то, что во время работы он образует токсичное порошковое облако, которое сильно снижает видимость, а подлежащие тушению вещи практически невозможно восстановить.
Учитывая это, пользоваться им можно только в респираторе и после эвакуации людей из квартиры.
После использования порошкового огнетушителя советуют дополнительно залить место воспламенения водой, поскольку при тушении не происходит охлаждения очага воспламенения.
Огнетушитель должен быть действенным и удобным (иллюстративное фото: pixabay.com)
Где лучше хранить огнетушитель
Огнетушитель помогает побороть очаг возгорания только при своевременном использовании, поэтому важно выбрать правильное место его размещения и хранения.
По словам экспертов, чаще всего очаги возгорания встречаются на кухне. Также уместно разместить огнетушитель у входа в помещение.
Если речь идет о здании в несколько этажей, огнетушитель должен быть размещен на каждом уровне.
В целом же, выбирая место для хранения огнетушителя важно:
- не размещать его в местах, куда проникают солнечные лучи
- не хранить его вблизи источников тепла
- выбирать удобное и открытое место для беспрепятственного подхода
- держать его подальше от маленьких детей
Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовиться к возможным отключениям света из-за обстрелов РФ.
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