Лишняя трата времени и денег: украинцев предупредили о недейственном "чудо-методе" реабилитации

Как работает амплипульс

Работает "магическая машина" не просто - силу тока на приборе увеличивают, пока пациент не почувствует вибрацию, толчки или легкий электрический удар.

Амплипульс применяется при различных состояниях, сопровождающихся ярко выраженным болевым синдромом. Аппарат якобы оказывает противовоспалительное, противоотечное, сосудорасширяющее и рассасывающее действия.

"Бить током, пока не исчезнут проявления болезни или пока не сбежит пациент. Звучит не слишком обнадеживающе и корректно, однако полностью вписывается в парадигму большинства методов электротерапии", - говорится в сообщении.

Считается, что синусоидальные модульные токи, сгенерированные прибором, оказывают влияние на чувствительные нервные окончания. Благодаря этому мышечные волокна сокращаются. Как результат - наступает расслабление (или электросон). Именно так будто бы достигается обезболивающее и противовоспалительное действие амплипульса.

Доказательный ли метод

Качественных доказательств действия такой реабилитации в международных базах данных нет. За исключением некоторых сомнительных публикаций "специалистов" из России. Но даже они не слишком уверены в эффективности чудо-метода.

Важно, что реабилитация и лечение в первую очередь должны быть доказательными. Методы с недоказанной эффективностью и широким спектром применения - пустая трата времени и иногда денег пациентов.

Добавим, что доказательная реабилитация - бесплатная для людей и полностью покрывается НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий.

Также есть еще один недейственный метод реабилитации - так называемый Дарсонваль. В основе его работы лежит использование высокочастотного переменного тока. Он стимулирует биоэлектрические и биохимические процессы в клетках.

Однако с доказательной и традиционной медициной этот прибор не имеет ничего общего.

Есть статья от голландского Министерства здравоохранения, где они не рекомендуют использование этого прибора в медицине. Причина запрета - исследования, доказывающие его неэффективность. Но, несмотря на это, некоторые до сих пор продолжают использовать Дарсонваль для лечения и реабилитации военных и гражданских.

Во время полномасштабной войны не нужно тратить драгоценное время на неэффективные, недоказательны методы лечения и реабилитации.