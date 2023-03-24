Украинцы с туберкулезом имеют право на бесплатное лечение: как его получить

Как вовремя заметить туберкулез

Основные симптомы заболевания:

кашель свыше 2 недель

повышенная температура тела более недели

затрудненное дыхание

боль в груди

плохой аппетит, постоянная слабость

беспричинная потеря веса

повышенная потливость, особенно ночью

кровохарканье (наличие крови в мокроте, выделяющейся при кашле)

Важно понимать, что заболеть туберкулезом может каждый. Так же от него можно и вылечиться.

Какие процедуры пациенты могут получить бесплатно

Пациентам гарантировано бесплатно следующие услуги:

лабораторные исследования: общеклинические и биохимические анализы, бактериоскопическое исследование мокроты, молекулярно-генетические исследования туберкулеза и другие

инструментальные обследования: рентгенологические, ультразвуковые, эндоскопические и т.п.

лечение в стационарных и амбулаторных условиях

лекарства из Национального перечня, а также закупаемые лекарства централизованно за бюджетные средства

мониторинг результатов лечения

питание в условиях стационара

Кроме того, больные могут получить динамическое наблюдение за состоянием и определение совместно с пациентом модели лечения.

Как получить бесплатное лечение

Чтобы получить медицинскую помощь, пациенту нужно:

обратиться к врачу, с которым заключена декларация, или к личному врачу, который выпишет направление на консультацию врача-фтизиатра или на госпитализацию

обратиться с электронным направлением в больницу, осуществляющую лечение туберкулеза по контракту с НСЗУ

К врачу-фтизиатру можно обратиться самостоятельно, ведь для этого направления не нужно.