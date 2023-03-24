Украинцы с туберкулезом имеют право на бесплатное лечение: как его получить

24 марта отмечается Всемирный день туберкулеза. В ноябре 2022 года в Украине было зафиксировано более 1 500 новых случаев заражения туберкулезом. И все пациенты имеют право на бесплатное лечение в Украине.
Что входит в список и как его получить, рассказали в Telegram-канале НСЗУ.
Как вовремя заметить туберкулез
Основные симптомы заболевания:
кашель свыше 2 недель
повышенная температура тела более недели
затрудненное дыхание
боль в груди
плохой аппетит, постоянная слабость
беспричинная потеря веса
повышенная потливость, особенно ночью
кровохарканье (наличие крови в мокроте, выделяющейся при кашле)
Важно понимать, что заболеть туберкулезом может каждый. Так же от него можно и вылечиться.
Какие процедуры пациенты могут получить бесплатно
Пациентам гарантировано бесплатно следующие услуги:
лабораторные исследования: общеклинические и биохимические анализы, бактериоскопическое исследование мокроты, молекулярно-генетические исследования туберкулеза и другие
инструментальные обследования: рентгенологические, ультразвуковые, эндоскопические и т.п.
лечение в стационарных и амбулаторных условиях
лекарства из Национального перечня, а также закупаемые лекарства централизованно за бюджетные средства
мониторинг результатов лечения
питание в условиях стационара
Кроме того, больные могут получить динамическое наблюдение за состоянием и определение совместно с пациентом модели лечения.
Как получить бесплатное лечение
Чтобы получить медицинскую помощь, пациенту нужно:
обратиться к врачу, с которым заключена декларация, или к личному врачу, который выпишет направление на консультацию врача-фтизиатра или на госпитализацию
обратиться с электронным направлением в больницу, осуществляющую лечение туберкулеза по контракту с НСЗУ
К врачу-фтизиатру можно обратиться самостоятельно, ведь для этого направления не нужно.