Более 50% украинцев имеют лишний вес. Как похудеть, чтобы не навредить здоровью

Определите свои текущие пищевые привычки

Сюда можно включить следующие моменты: как и где вы едите, сколько раз в день и т. д. Для этого можно завести дневник питания и записывать все ваши наблюдения. Вы также можете фотографировать все, что едите или пьете. Это поможет понять, что в вашем рационе преобладает.

Проанализируйте свой образ жизни

Вам нужно понять, что мешает похудеть и как с этим работать. Возможно, вы пропускаете какой-нибудь прием пищи, переедаете или недостаточно двигаетесь в течение дня. Ответы на эти вопросы помогут составить план действий.

Определите цель вашего похудения

В любом деле нужна мотивация, для чего вам это делать. Запишите причины и периодически перечитывайте написанное. Вы также можете подумать о плане достижения цели. В этом случае используйте тактику небольших, но конкретных и реалистичных целей. Менять собственные привычки нужно постепенно.

Научитесь отличать физический голод от эмоционального

Важно научиться есть, когда вы действительно хотите есть, а не когда нуждаетесь в успокоении. Старайтесь прекратить есть немного раньше, чем вы почувствуете сытость. Ведь мозгу нужно около 20 минут, чтобы проработать сигналы от желудка о насыщении.

Будьте внимательны к тому, что вы едите

Похудение - это не краткосрочная диета. Это постепенное изменение образа жизни и питания с добавлением полезных продуктов. Старайтесь чаще отдавать предпочтение продуктам, которые дают ощущение насыщенности и содержат много клетчатки. Не забывайте пить воду, когда испытываете жажду.

Не будьте очень строги к себе

Часто в желании стать лучше люди пытаются загнать себя в строгие рамки. Затем это приводит к срывам и возвращению к старым привычкам. Так что оставляйте место для нескольких попусков. К примеру, не отказывайтесь от черного шоколада, однако вместо половины плитки съешьте несколько маленьких кусочков.

Ешьте медленно и вдумчиво

Обязательно выделяйте время, чтобы спокойно поесть, оценить вкус блюда и почувствовать насыщенность. На основные приемы пищи выделяйте не менее 20 минут. При этом старайтесь не совмещать этот процесс с другими делами.