Украинцы сказали, готовы ли к отношениям с девушкой, у которой есть профиль в OnlyFans

В современном мире у людей становится все меньше предубеждений, особенно касающихся отношений между мужчиной и женщиной. Поэтому становится интересно, встречались ли бы мужчины с женщинами, зарабатывающими в OnlyFans.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос dating_andrew.
OnlyFans, для многих девушек, стал хорошей платформой для заработка больших денег, но не для каждого парня это нормально, когда его избранница зарабатывает таким способом.
Однако наше общество становится более лояльным в отношении отношений, и именно поэтому некоторые мужчины воспринимают это только как работу. Но есть и те, кто имеет четкие и правильные учреждения, на их взгляд, поэтому против такой работы.
А ответы опрошенных мужчин на вопрос, видят ли они себя в отношениях с девушкой, имеющей профиль на OnlyFans, звучат следующим образом:
Как видим, мнения разнятся, но тех, кто не стал бы строить отношения с девушкой, которая зарабатывает на OnlyFans больше, чем тех, кому было бы комфортно в таких отношениях.
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