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Украинцы сказали, готовы ли к отношениям с девушкой, у которой есть профиль в OnlyFans

Украинцы сказали, встречались бы с девушкой из OnlyFans (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

В современном мире у людей становится все меньше предубеждений, особенно касающихся отношений между мужчиной и женщиной. Поэтому становится интересно, встречались ли бы мужчины с женщинами, зарабатывающими в OnlyFans.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос dating_andrew.

Украинцы сказали, видят ли себя мужчины в отношениях с девушкой из OnlyFans

OnlyFans, для многих девушек, стал хорошей платформой для заработка больших денег, но не для каждого парня это нормально, когда его избранница зарабатывает таким способом.

Однако наше общество становится более лояльным в отношении отношений, и именно поэтому некоторые мужчины воспринимают это только как работу. Но есть и те, кто имеет четкие и правильные учреждения, на их взгляд, поэтому против такой работы.

А ответы опрошенных мужчин на вопрос, видят ли они себя в отношениях с девушкой, имеющей профиль на OnlyFans, звучат следующим образом:

  • "Да"
  • "Честно говоря, не совсем, потому что для меня важно, чтобы девушка всю свою сексуальную энергию, всю свою женственность, сохранила в себе, а не на публику"
  • "Ну, вряд ли представлял бы, опять же, я женат, потому нет"
  • "Я не представляю себя в таких отношениях"
  • "Нет".

Как видим, мнения разнятся, но тех, кто не стал бы строить отношения с девушкой, которая зарабатывает на OnlyFans больше, чем тех, кому было бы комфортно в таких отношениях.

 

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