Украинцы об отравлении жены Буданова: "Не завидую я теперь самкам главных ФСБшников!"

Сегодня, 28 ноября, стало известно о том, что жену Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Сейчас она завершает курс лечения. Однако украинцы восприняли такую новость по-разному.
РБК-Украина (проект Styler) собрало реакции украинцев на информацию об отравлении жены главы ГУР МО.
У Марианны Будановой ухудшилось самочувствие, после чего ее госпитализировали. Ей диагностировали отравление тяжелыми металлами, которые не используются ни в быту, ни в военном деле. Поэтому их использование может свидетельствовать о попытке отравления.
Сейчас уже завершается курс лечения, дальше Марианна будет под наблюдением врачей.
Что касается самого Кирилла Буданова, то с ним все в порядке, признаков отравления не обнаружено.
Раньше мы подробно рассказывали, кто такая Марианна Буданова и чем она занимается.