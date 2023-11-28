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Украинцы об отравлении жены Буданова: "Не завидую я теперь самкам главных ФСБшников!"

Марианну Буданову отравили (фото: facebook.com/Novynarnia)
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня, 28 ноября, стало известно о том, что жену Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Сейчас она завершает курс лечения. Однако украинцы восприняли такую новость по-разному.

РБК-Украина (проект Styler) собрало реакции украинцев на информацию об отравлении жены главы ГУР МО.

Что думают украинцы

  • "Походу скоро підуть новини про купу дохлих рос*ян десь у Москві"
  • "У цієї отрути мо*кальськє коріння. Треба вби*ати російських агентів! Співчуваю дружині Кирила!"
  • "Вона повинна викарапкатися!"
  • "Нехай одужує! Схоже, скоро в акваріумі Буданова з'явиться чиясь голова…"
  • "Комусь скоро оформлять "Кривавого орла"...
  • "Скорішого одужання дружині! Сили і терпіння всій родині!"
  • "Як ви думаєте: хто вмре через отруєння дружини Буданова?"
  • "Ну капець. Вони труять членів родини наших військових, а партнери ще думають, треба передавати Україні російські активи, чи ні..."
  • "Х*рово бути Будановим. Довіряти людям взагалі важко. Життя озираючись - це пздць. Він важку ціну платить..."
  • "Якщо бункерний щур думає, що отруєння - єдиний козир у його рукаві, він сильно помиляється. У цю гру можна грати удвох"
  • "Ох, не заздрю я тепер самкам головних ФСБшників!"

Справка

У Марианны Будановой ухудшилось самочувствие, после чего ее госпитализировали. Ей диагностировали отравление тяжелыми металлами, которые не используются ни в быту, ни в военном деле. Поэтому их использование может свидетельствовать о попытке отравления.

Сейчас уже завершается курс лечения, дальше Марианна будет под наблюдением врачей.

Что касается самого Кирилла Буданова, то с ним все в порядке, признаков отравления не обнаружено.

 

Раньше мы подробно рассказывали, кто такая Марианна Буданова и чем она занимается.

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ГУРКирилл Буданов