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Украинцы могут получать лекарства бесплатно: как это работает

Как получить бесплатные лекарства в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые категории граждан в Украине имеют право на получение медицинских препаратов бесплатно.

В Национальной службе здоровья рассказали, кто может рассчитывать на получение лекарств.

Какие программы по бесплатным лекарствам действуют в Украине

Программа "Доступные лекарства"

Украинцы могут получать препараты бесплатно или с небольшой доплатой для амбулаторного лечения от таких заболеваний:

  • сердечно-сосудистые болезни;
  • профилактика инсультов и инфарктов;
  • диабет II типа;
  • бронхиальная астма;
  • несахарный диабет;
  • инсулинозависимый дибет (инсулины);
  • расстройства психики и поведения;
  • эпилепсия.

Лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств

Эти лекарства закупают сами медучреждения и обеспечивают их пациентов на стационарном и амбулаторном лечении. Проверить, входят ли назначенные препараты в Нацперечень можно тут.

Лекарства, закупаемые через централизованные закупки

Это дорогостоящие препараты, которые закупает государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" по заявкам департаментов здравоохранения. В частности, это лекарства для онкобольных, пациентов с гемофилией, больных детским церебральным параличом и т.д.

Важно знать!

Когда вам назначают лекарства, поинтересуйтесь, какие из них входят в Нацперечень. Их пациент имеет право получать бесплатно в течение всего курса лечения и пребывания в стационаре.

Проверить, входят ли назначенные препараты в Нацперечень можно на сайте.

Информацию о лекарствах должны обнародовать на стендах больницы, а также на сайтах медучреждений и региональных департаментов и управлений здравоохранения.

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Кстати, педиатр рассказала, что нельзя делать, когда у ребенка высокая температура.

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