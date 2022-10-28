Украинцы могут получать лекарства бесплатно: как это работает

Некоторые категории граждан в Украине имеют право на получение медицинских препаратов бесплатно.
В Национальной службе здоровья рассказали, кто может рассчитывать на получение лекарств.
Программа "Доступные лекарства"
Украинцы могут получать препараты бесплатно или с небольшой доплатой для амбулаторного лечения от таких заболеваний:
Лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств
Эти лекарства закупают сами медучреждения и обеспечивают их пациентов на стационарном и амбулаторном лечении. Проверить, входят ли назначенные препараты в Нацперечень можно тут.
Лекарства, закупаемые через централизованные закупки
Это дорогостоящие препараты, которые закупает государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" по заявкам департаментов здравоохранения. В частности, это лекарства для онкобольных, пациентов с гемофилией, больных детским церебральным параличом и т.д.
Важно знать!
Когда вам назначают лекарства, поинтересуйтесь, какие из них входят в Нацперечень. Их пациент имеет право получать бесплатно в течение всего курса лечения и пребывания в стационаре.
Проверить, входят ли назначенные препараты в Нацперечень можно на сайте.
Информацию о лекарствах должны обнародовать на стендах больницы, а также на сайтах медучреждений и региональных департаментов и управлений здравоохранения.
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