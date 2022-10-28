Украинцы могут получать лекарства бесплатно: как это работает

В Национальной службе здоровья рассказали , кто может рассчитывать на получение лекарств.

Какие программы по бесплатным лекарствам действуют в Украине

Программа "Доступные лекарства"

Украинцы могут получать препараты бесплатно или с небольшой доплатой для амбулаторного лечения от таких заболеваний:

сердечно-сосудистые болезни;

профилактика инсультов и инфарктов;

диабет II типа;

бронхиальная астма;

несахарный диабет;

инсулинозависимый дибет (инсулины);

расстройства психики и поведения;

эпилепсия.

Лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств



Эти лекарства закупают сами медучреждения и обеспечивают их пациентов на стационарном и амбулаторном лечении. Проверить, входят ли назначенные препараты в Нацперечень можно тут.

Лекарства, закупаемые через централизованные закупки



Это дорогостоящие препараты, которые закупает государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" по заявкам департаментов здравоохранения. В частности, это лекарства для онкобольных, пациентов с гемофилией, больных детским церебральным параличом и т.д.

Важно знать!

Когда вам назначают лекарства, поинтересуйтесь, какие из них входят в Нацперечень. Их пациент имеет право получать бесплатно в течение всего курса лечения и пребывания в стационаре.

Проверить, входят ли назначенные препараты в Нацперечень можно на сайте.

Информацию о лекарствах должны обнародовать на стендах больницы, а также на сайтах медучреждений и региональных департаментов и управлений здравоохранения.