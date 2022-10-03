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Украинцы могут получить еду, лекарства и денежную субсидию: как это сделать

Как украинцы могут получить бесплатную помощь во время войны (фото: facebook.com/savethechildrenresponseinukraine)
Автор: Юлия Гаюк

Международная благотворительная организация Save the Children оказывает гуманитарную помощь украинским детям и семьям, пострадавшим от войны России в Украине.

Через партнеров в Украине команда благотворителей доставляет необходимые вещи всем нуждающимся.

Как подать запрос на бесплатное получение пособия - читайте подробно в материале Styler.

Как получить помощь

Прежде всего, помощь украинцам предоставляется при сотрудничестве с партнерами Save the Children. Поэтому если в вашем городе есть их представительства, рекомендуем обратиться непосредственно к ним.

Прием заявок осуществляется через горячую линию или личные сообщения на официальной странице Facebook.

Для того чтобы подать заявку на помощь нужно:

  • позвонить на горячую линию по телефону 0800 609 845
  • написать в личные сообщения в Facebook

В организации отмечают, что горячие линии переполнены, поэтому эффективнее будет отправлять номера телефонов в личные сообщения.

Именно по телефону вы сообщите, какая помощь вам нужна и как вы можете ее получить.

Кто может получить помощь

Стоит отметить, что помощь не только в денежных выплатах. Организация обеспечивает всех украинцев, нуждающихся в помощи:

  • едой и водой
  • наборами гигиены
  • материальной субсидией
  • безопасным местом для пребывания детей

Кроме того, благотворители поддерживают и находящихся в Европе беженцев. Так весной организация активно помогала украинцам в Польше.

Что такое Save the Children

Это международная гуманитарная организация, защищающая детей по всему миру уже более 100 лет.

С 2014 года организация занималась гуманитарной помощью жителей Донецкой и Луганской областей, а сейчас расширила масштабы своей деятельности.

В дополнение к гуманитарной организации оказывает информационную, медицинскую и психологическую помощь из разных регионов Украины.

Более 1000 детей пострадали от войны в Украине (фото: facebook.com/savethechildrenresponseinukraine)

Ранее мы писали историю спасения детей, которые 4 месяца сидели в подвале Донецкой области.

Читайте также, как жили украинцы в оккупации Харьковщины.

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