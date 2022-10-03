Украинцы могут получить еду, лекарства и денежную субсидию: как это сделать

Международная благотворительная организация Save the Children оказывает гуманитарную помощь украинским детям и семьям, пострадавшим от войны России в Украине.
Через партнеров в Украине команда благотворителей доставляет необходимые вещи всем нуждающимся.
Как подать запрос на бесплатное получение пособия - читайте подробно в материале Styler.
Прежде всего, помощь украинцам предоставляется при сотрудничестве с партнерами Save the Children. Поэтому если в вашем городе есть их представительства, рекомендуем обратиться непосредственно к ним.
Прием заявок осуществляется через горячую линию или личные сообщения на официальной странице Facebook.
Для того чтобы подать заявку на помощь нужно:
В организации отмечают, что горячие линии переполнены, поэтому эффективнее будет отправлять номера телефонов в личные сообщения.
Именно по телефону вы сообщите, какая помощь вам нужна и как вы можете ее получить.
Стоит отметить, что помощь не только в денежных выплатах. Организация обеспечивает всех украинцев, нуждающихся в помощи:
Кроме того, благотворители поддерживают и находящихся в Европе беженцев. Так весной организация активно помогала украинцам в Польше.
Это международная гуманитарная организация, защищающая детей по всему миру уже более 100 лет.
С 2014 года организация занималась гуманитарной помощью жителей Донецкой и Луганской областей, а сейчас расширила масштабы своей деятельности.
В дополнение к гуманитарной организации оказывает информационную, медицинскую и психологическую помощь из разных регионов Украины.
Более 1000 детей пострадали от войны в Украине (фото: facebook.com/savethechildrenresponseinukraine)
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