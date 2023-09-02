Украинцы могут получить новый тип обезболивающего бесплатно: как это сделать

Украинцы с хронической болью или паллиативным статусом могут получать обезболивающие бесплатно или с небольшой доплатой. К тому же список доступных препаратов расширили еще одним - Морфином.
Об этом сообщают в НСЗУ.
Палиативные пациенты - это люди с тяжелыми, часто неизлечимыми заболеваниями, требующие обезболивания.
Например, онкология в III-IV стадии, ВИЧ-инфекция/СПИД, туберкулез в поздней стадии, сердечно-сосудистые, неврологические, атрофически-дегенеративные и другие прогрессирующие заболевания.
Получить обезболивающие бесплатно или с небольшой доплатой могут пациенты, у которых установлен основной диагноз, паллиативный статус и диагноз хроническая боль.
Что касается Морфина, то его также добавили в список бесплатных препаратов в таблетках. Четыре из них можно получить бесплатно, а две - уже за дополнительную плату.
Для этого нужно обратиться к семейному или вашему врачу-специалисту:
Во всех случаях при наличии паллиативного статуса врач установит диагноз хроническую боль и создаст электронный рецепт.
Затем алгоритм действий такой:
Узнать расположение ближайшей аптеки, отпускающей лекарства по программе реимбурсации, можно:
Раньше мы рассказывали, как бесплатно получить протез, и кто может это сделать.
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