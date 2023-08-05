Украинцы могут получить бесплатное жилье в Европе: кому помогут и как подать заявку

Украинцы и дальше могут получать жилье в странах Европы через сервисы для аренды. Такая помощь бесплатная для беженцев из Украины, особое внимание уделяется семьям с детьми.
Об этом говорится на сайте компании аренды жилья Airbnb.
Заявки следует посылать через специальную платформу, где их будут рассматривать сотрудники компании. Подать заявку можно только при следующих условиях:
Для того чтобы подать заявку, зайдите в раздел "Найти временное жилье" на платформе по этой ссылке. Выберите страну своего проживания, и перед вами появится информация о жилье.
Как украинцам найти бесплатное жилье в Европе (скриншот: Styler)
В рамках программы украинцы также могут обращаться к специалистам по вопросам информационной поддержки, юридическим консультациям, психологической поддержке, образованию и работе.
Для того чтобы получить бесплатное жилье, беженцам нужно предоставить следующую информацию:
Для этого можно использовать украинский паспорт, разрешение на работу или вид на жительство в Украине.
Раньше мы рассказывали, как переселенцы могут получить бесплатное жилье.
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