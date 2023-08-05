Украинцы могут получить бесплатное жилье в Европе: кому помогут и как подать заявку

Как подать заявку на получение жилья

Заявки следует посылать через специальную платформу, где их будут рассматривать сотрудники компании. Подать заявку можно только при следующих условиях:

возможность получить жилье предоставляется только семьям с детьми

продолжительность пребывания в выбранном жилье может колебаться от семи до 30 дней

программа доступна только тем лицам, которые ранее не пользовались поддержкой от "United for Ukraine"

Для того чтобы подать заявку, зайдите в раздел "Найти временное жилье" на платформе по этой ссылке. Выберите страну своего проживания, и перед вами появится информация о жилье.

Как украинцам найти бесплатное жилье в Европе (скриншот: Styler)

В рамках программы украинцы также могут обращаться к специалистам по вопросам информационной поддержки, юридическим консультациям, психологической поддержке, образованию и работе.

Какие документы для получения жилья нужны

Для того чтобы получить бесплатное жилье, беженцам нужно предоставить следующую информацию:

кому, где и на какой период времени требуется жилье

подтвердить, что ваша семья была вынуждена покинуть Украину из-за войны и находится в сложных жизненных обстоятельствах

Для этого можно использовать украинский паспорт, разрешение на работу или вид на жительство в Украине.