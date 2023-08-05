Украинцы могут получить бесплатное жилье в Европе: кому помогут и как подать заявку
Украинцы и дальше могут получать жилье в странах Европы через сервисы для аренды. Такая помощь бесплатная для беженцев из Украины, особое внимание уделяется семьям с детьми.
Об этом говорится на сайте компании аренды жилья Airbnb.
Как подать заявку на получение жилья
Заявки следует посылать через специальную платформу, где их будут рассматривать сотрудники компании. Подать заявку можно только при следующих условиях:
- возможность получить жилье предоставляется только семьям с детьми
- продолжительность пребывания в выбранном жилье может колебаться от семи до 30 дней
- программа доступна только тем лицам, которые ранее не пользовались поддержкой от "United for Ukraine"
Для того чтобы подать заявку, зайдите в раздел "Найти временное жилье" на платформе по этой ссылке. Выберите страну своего проживания, и перед вами появится информация о жилье.
Как украинцам найти бесплатное жилье в Европе (скриншот: Styler)
В рамках программы украинцы также могут обращаться к специалистам по вопросам информационной поддержки, юридическим консультациям, психологической поддержке, образованию и работе.
Какие документы для получения жилья нужны
Для того чтобы получить бесплатное жилье, беженцам нужно предоставить следующую информацию:
- кому, где и на какой период времени требуется жилье
- подтвердить, что ваша семья была вынуждена покинуть Украину из-за войны и находится в сложных жизненных обстоятельствах
Для этого можно использовать украинский паспорт, разрешение на работу или вид на жительство в Украине.
Раньше мы рассказывали, как переселенцы могут получить бесплатное жилье.
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