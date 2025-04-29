Украинского рэпера арестовали в Румынии и угрожают депортировать в РФ: реакция МИД

Артист рассказал, что во время прохождения паспортного контроля его неожиданно остановили и без объяснений повели на допрос.

Лишь впоследствии юноше объяснили причину задержания - оказалось, что он якобы находится в международном розыске по запросу России, которая стремится его депортировать.

"На паспортном контроле меня без объяснений повели на досмотр и допрос. Перевернули и перерыли все мои вещи - буквально все, до последней бумажки и носка в рюкзаке. Спрашивали о каждой мелочи. Допрос длился более шести часов. После этого мне сказали подождать", - написал исполнитель. PŁATEKLUV (скриншот)

"Через полчаса подошел офицер румынской полиции и сообщил, что я не могу покинуть аэропорт и территорию Румынии, потому что нахожусь в международном розыске по запросу Российской Федерации. Они отправили в Россию уведомление о моем задержании и ждут ответа, по какой статье меня хотят судить и депортировать в Россию", - добавил он.

PŁATEK LUV сообщил, что после допроса его перевели в специальное помещение для обысков в аэропорту, где он должен находиться до получения ответа со стороны России. PŁATEKLUV арестовали в Румынии (скриншот)

По словам исполнителя, у него изъяли все документы, оставив только мобильный телефон.

Впоследствии рэпер снова обратился к подписчикам в соцсетях и рассказал, что по его делу уже состоялось первое судебное заседание. Других подробностей артист пока не разглашает.

Вероятной причиной задержания Никиты Анатольевича Еськова могло стать его внесение в список террористов и экстремистов Российской Федерации в 2024 году. PŁATEKLUV внесли в список экстремистов РФ (скриншот)

В МИД отреагировали

В комментарии для OBOZ.UA в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что сейчас рэпер PŁATEK LUV освобожден из-под стражи и ему обеспечена юридическая поддержка.

Кроме того, ситуацию контролирует посольство Украины в Румынии, которое принимает необходимые меры для оказания консульской помощи.

По информации посольства Украины в Румынии, гражданина Украины, 2006 г.р., который проживает в Польше, задержали румынские правоохранительные органы в г. Клуж Напока по запросу РФ. Как только об этом стало известно, консул сразу принял необходимые меры с целью оказания содействия", - говорится в заявлении.