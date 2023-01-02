Украинский военный показал, как чудом спасся от вражеской пули: шокирующее видео

Украинский военный чудом спасся от российской пули. Она насквозь пробила каску и зацепила скальп.
Видео опубликовал украинский журналист Роман Бочкала в Telegram.
На ролике видно, что вражеская пуля прошила каску украинского защитника, но, к счастью, не убила его.
В частности, пуля вошла в каску, повредила кожу головы воина и вышла с другой стороны. Воин в состоянии шока показал, какой след оставила пуля.
"Родился в рубашке и каске", - говорится в сообщении.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
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