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Украинский военный показал, как чудом спасся от вражеской пули: шокирующее видео

Военный ВСУ чудом спасся от вражеского шара (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский военный чудом спасся от российской пули. Она насквозь пробила каску и зацепила скальп.

Видео опубликовал украинский журналист Роман Бочкала в Telegram.

Как спасся военный

На ролике видно, что вражеская пуля прошила каску украинского защитника, но, к счастью, не убила его.

В частности, пуля вошла в каску, повредила кожу головы воина и вышла с другой стороны. Воин в состоянии шока показал, какой след оставила пуля.

"Родился в рубашке и каске", - говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее украинские защитники показали, во что одевается "вторая армия" мира.

Также мы писали, что 8-летний украинец пением менее чем за месяц собрал полмиллиона гривен для ВСУ.

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