Украинский военный показал, как чудом спасся от вражеской пули: шокирующее видео

Как спасся военный

На ролике видно, что вражеская пуля прошила каску украинского защитника, но, к счастью, не убила его.

В частности, пуля вошла в каску, повредила кожу головы воина и вышла с другой стороны. Воин в состоянии шока показал, какой след оставила пуля.

"Родился в рубашке и каске", - говорится в сообщении.

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