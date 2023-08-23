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Украинский нардеп попал в серьезное ДТП: что известно

Нардеп Александр Копыленко попал в аварию (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Копыленко попал в аварию. Сейчас он госпитализирован и находится в больнице.

О ДТП сообщает движение "Чесно".

Что произошло с нардепом

Во фракции "Слуга народа" подтвердили, что Копыленко сейчас попал в больницу в результате тяжелого ДТП. 

Партия  пообещала рассказать все детали аварии немного позже.

Что известно о Копыленко

Александр Копыленко родился в 1961 году. В 2019 году его избрали народным депутатом Украины 9 созыва как 135 номер в списке партии "Слуга народа".

Он является Членом Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

5 октября 2022 стал заместителем председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободившись от обязанностей члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Ранее мы писали, что известный украинский певец и боец ВСУ попал в ДТП.

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