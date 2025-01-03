Украинский музыкант попал в громкий скандал: призвал убивать сотрудников ТЦК

Так, Мирослав опубликовал Instagram-stories со следующими призывами: "ТЦК должно быть убито", "Обязанность каждого украинца - убить представителя ТЦК", "Хватит ТЦК!" и т.д.

Мирослав Щербак призвал убивать ТЦК (скриншот взят в OBOZ.ua)

Впоследствии публикации свои он удалил, а также записал видеообращение с извинениями, пообещав провести сбор для ВСУ.

"Не существует такого слова, в какую ситуацию я сам себя поставил. Но я скажу: мне страшно. Под давлением последних новостей у меня появилось ощущение, что лучше уже не будет. Это был большой крик о том, что я испугался", - сказал Щербак.

Чего именно испугался Мирослав - он не объяснил.

Реакция группы Burned Time Machine

В заявлении коллектива назвали слова их гитариста "катастрофической ошибкой". Музыкантам стыдно за поступок коллеги и его высказывания они не поддерживают. Впрочем, в группе убеждены, что "люди заслуживают второго шанса".

"Нам искренне обидно, стыдно, и мы НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ высказывания Мирослава. Позиция группы всегда была всем известна, Burned Time Machine всегда поддерживали ВСУ и волонтерили с первых дней полномасштабного вторжения (в том числе и Мирослав). Вообще это явно не тот пост, которым бы мы хотели начинать 2025, и даже вообще не представляли, что когда-то придется делать такой пост... Каждый делает ошибки, и мы верим в то, что люди заслуживают второго шанса", - говорится в заметке Burned Time Machine.

Burned Time Machine (фото: instagram.com/burnedtimemachine)

Так или иначе, после шквала критики в комментариях коллектив принял решение прекратить сотрудничество с Щербаком.

Что известно о Burned Time Machine

Burned Time Machine - это рок-группа из Полтавы, которая исполняет музыку в жанрах альтернативного рока и постгранжа. Коллектив стал известен благодаря своим атмосферным композициям, которые сочетают меланхоличные тексты с мощными гитарными рифами.

В творчестве группы прослеживаются влияния классических гранж-групп 90-х, таких как Nirvana и Soundgarden, а также современных альтернативных коллективов.

Burned Time Machine (фото: instagram.com/burnedtimemachine)