Выехавший в США комик и сценарист "Квартала 95" разозлил украинцев заявлением
Бывший сценарист студии "Квартал 95" и победитель "Холостячки" Александр Эллерт уехал во время полномасштабной войны в США. И божится, что сделал это по законным основаниям.
Об этом он высказался в своем Instagram-аккаунте.
Что говорит Эллерт о выезде в США во время войны
Александр возмутился украинскими журналистами, поднявшими на поверхность его выезд в Америку во время полномасштабного российского вторжения.
В частности, Эллерту не понравилась работа журналистки ТСН Валерии Сулимы.
"Ты научилась только теговые слова в одно предложение слагать и Ctrl+C и Ctrl+V нажимать. Журналист без информации, это как конкур без лошади, поэтому реально хобихорсинг прям твое", - написал шоумен.
Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Далее экс-бойфренд Ксении Мишиной перешел на откровенные оскорбления.
"Для следующей статьи Валерии и для владелиц клоак под носом на моей странице. Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также за время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (в июле и декабре 2022 года) и могу это сделать снова. Министерство культуры, "Квартал 95", президент любой страны, Доктор Стрэндж, доктор Комаровский, "Путь", "Добробат" никакого отношения к моему пересечению границы не имеют", - написал он.
После этого Эллерт "официально" попросил "от***аться" от него.
Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Что так возмутило Эллерта
Александра возмутил материал на сайте ТСН с заголовком "Звезды, которые сбежали из Украины во время войны: Байрак развлекается в России, Яма уехал в США", в котором говорится, что комик летом 2022 отправился в США для участия в концертной программе, посвященной Дню Независимости Украины, однако обратно так и не вернулся.
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На чьей стороне украинцы
Оправдание Эллерта не поразило украинцев.
- Пока в нашей стране шоумены, артисты, звезды будут иметь большую ценность, чем мы, трудящийся народ, до тех пор это все не закончится.
- Время показало кто есть кто. Кто патриот, а кто - как это.
- Война закончится и этот вы*лядок вернется и будет дальше здесь бабки зарабатывать своим тупым юмором
- Да, законно! Только почему-то есть множество случаев, когда мужчинам отказывают, даже если у них есть законные основания. А таким "ценным" представителям народа - выезд на раз! Сидит в Штатах и отряхивается. Хоть бы ни позорился! Культурный деятель!
- Хамство в отношении журналистов – это всегда подтверждение обвинений.
Чем известен комик в Украине.
Александр занимался написанием шуток для студии "Квартал 95". Однако его популярность начала расти после премьеры первого сезона "Холостячки", где главной героиней была Ксения Мишина.
В финале шоу актриса выбрала именно Эллерта, после чего начала выстраивать с ним отношения.
Эллерт и Мишина (фото: instagram.com/mishina_fann)
Но их счастье не было долгим. Вскоре они расстались. Известно, что в начале широкомасштабного вторжения они держали связь между собой, и даже некоторое время находились рядом.
Однако впоследствии Мишина заявила, что разорвала все связи с шоуменом и просила больше не ассоциировать ее с ним. Также актриса удалила все фото из своего Instagram, на которых она была с Александром.
Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
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