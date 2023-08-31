Выехавший в США комик и сценарист "Квартала 95" разозлил украинцев заявлением

Бывший сценарист студии "Квартал 95" и победитель "Холостячки" Александр Эллерт уехал во время полномасштабной войны в США. И божится, что сделал это по законным основаниям.

Об этом он высказался в своем Instagram- аккаунте.

Что говорит Эллерт о выезде в США во время войны

Александр возмутился украинскими журналистами, поднявшими на поверхность его выезд в Америку во время полномасштабного российского вторжения.

В частности, Эллерту не понравилась работа журналистки ТСН Валерии Сулимы.

"Ты научилась только теговые слова в одно предложение слагать и Ctrl+C и Ctrl+V нажимать. Журналист без информации, это как конкур без лошади, поэтому реально хобихорсинг прям твое", - написал шоумен.

Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Далее экс-бойфренд Ксении Мишиной перешел на откровенные оскорбления.

"Для следующей статьи Валерии и для владелиц клоак под носом на моей странице. Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также за время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (в июле и декабре 2022 года) и могу это сделать снова. Министерство культуры, "Квартал 95", президент любой страны, Доктор Стрэндж, доктор Комаровский, "Путь", "Добробат" никакого отношения к моему пересечению границы не имеют", - написал он.

После этого Эллерт "официально" попросил "от***аться" от него.

Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Что так возмутило Эллерта

Александра возмутил материал на сайте ТСН с заголовком "Звезды, которые сбежали из Украины во время войны: Байрак развлекается в России, Яма уехал в США", в котором говорится, что комик летом 2022 отправился в США для участия в концертной программе, посвященной Дню Независимости Украины, однако обратно так и не вернулся.

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На чьей стороне украинцы

Оправдание Эллерта не поразило украинцев.

Пока в нашей стране шоумены, артисты, звезды будут иметь большую ценность, чем мы, трудящийся народ, до тех пор это все не закончится.

Время показало кто есть кто. Кто патриот, а кто - как это.

Война закончится и этот вы*лядок вернется и будет дальше здесь бабки зарабатывать своим тупым юмором

Да, законно! Только почему-то есть множество случаев, когда мужчинам отказывают, даже если у них есть законные основания. А таким "ценным" представителям народа - выезд на раз! Сидит в Штатах и отряхивается. Хоть бы ни позорился! Культурный деятель!

Хамство в отношении журналистов – это всегда подтверждение обвинений.

Чем известен комик в Украине.

Александр занимался написанием шуток для студии "Квартал 95". Однако его популярность начала расти после премьеры первого сезона "Холостячки", где главной героиней была Ксения Мишина.

В финале шоу актриса выбрала именно Эллерта, после чего начала выстраивать с ним отношения.

Эллерт и Мишина (фото: instagram.com/mishina_fann)

Но их счастье не было долгим. Вскоре они расстались. Известно, что в начале широкомасштабного вторжения они держали связь между собой, и даже некоторое время находились рядом.

Однако впоследствии Мишина заявила, что разорвала все связи с шоуменом и просила больше не ассоциировать ее с ним. Также актриса удалила все фото из своего Instagram, на которых она была с Александром.

Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)