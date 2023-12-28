Украинский комик послал Винника, Потапа и Влада Яму на х*й и "разнес" тех, кто не донатит: "Есть д******и, а есть молодцы"

Украинский комик разнес звезд и граждан за их "благотворительность"

Разговор на тему донатов и честности звезд в их благотворительных выбросах, по вопросу ведущего Сергея Лиховиды о том, не раздражают ли Фиму танцы с бубном ради закрытия собрания.

"Сейчас люди ждут от собрания экшена, потому что привыкли к интерактиву. На самом деле должно хватать того, что военные вышли на 5 минут с просьбой о сборе", - говорит комик.

Фима рассказал, что в Instagram сейчас очень тяжело стало собирать средства на нужды военных и большинство людей уже просто расслабились, потому что и война воспринимается не так, как раньше, и важность донатить также снизилась.

Однако сам он создал канал в Telegram и пытается собирать средства для ВСУ, и это все же мало для него.

"Мне кажется, что я делаю маловато, я должна делать больше, это все х***я о культурных, экономических фронтах. Я, например, не на фронте, потому что мне п****ц, как страшно, но я понимаю, что тем, кто там тоже страшно. Я стараюсь делать столько, чтобы мне не было стыдно перед теми, кто на фронте", - эмоционально выразился Фима.

Фима Константиновский и Сергей Лиховида (фото: скриншот)

Эта тема плавно перешла к тому, что Константиновский рассказал, как относится к звездам, которые якобы помогают военным. В этот список вошли Потап, Винник, Влад Яма.

"Мне очень грустно, что у народа короткая память и я надеюсь, что когда приедет Винник в страну, он пойдет на х*й, когда вернется Потап, он пойдет на х*й", - сказал ведущий.

Также он заметил, что самое смешное, это когда они вроде бы нас понимают там и поставил в пример Яму.

"Когда Влад Яма выкладывает фотографию из "Кто сверху?", где он висит на каком-то аттракционе и пишет - держимся. Пошел ты, на х*й, держимся. Я очень надеюсь, что эта вся стая выехавших не вернутся ни в Украину, не на экраны", - заметил Ефим.

Фима Константиновский (фото: скриншот)

Также телеведущий затронул тему, что многие лидеры мнений транслируют позицию "Живи для себя".

"Я когда-то сказал у себя в Instagram, что есть д******и, а есть молодцы сейчас, и д******ы - это те, кто не донатят, для них войны не существует. И если сейчас, для них ничего не изменится, они уж точно не станут молодцами.А молодцы, это те, кто сейчас донатит, репостит, они могут стать этими д******и, потому что они смотрят, что кто-то уже все, может, и я все?", - сказал Фима.

Также он добавил, что сейчас многие лидеры мнений, которые транслируют позицию, "Да п***й, живи, как жил до войны, живи для себя". И потому комик хочет, чтобы люди фильтровали свое Instagram-окружение.