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"Украинский Хатико" два года ждет хозяина, погибшего на войне. Сеничкин довед до слез историей о собаке

Пес ждет хозяина-военного (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Телеведущий Руслан Сеничкин растрогал историей собаки, которую случайно заметил на одной из АЗС. Пес уже почти два года ждет там своего владельца, но тот погиб.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Сеничкин рассказал на своей странице в Instagram.

"На это мы не рассчитывали... По дороге из командировки остановились на заправке. И встретили этого малыша. К нам подошел работник станции, говорит, он уже скоро как два года - приходит на АЗС, потому что вдруг выйдет его друг и хозяин. Он здесь как раз работал и брал всегда малыша на работу, после вместе шли домой. Но парень погиб на войне", - рассказал ведущий.

Песик, которого встретил Сеничкин, давал себя погладить, но был очень осторожным. Вероятно, собака действительно находится в стрессовом состоянии.

Ведущий решил проверить, действительно ли владелец животного на войне. И оказалось, что мужчина, которого так ждет пес, погиб весной 2023 года.

"Пес мгновенно реагирует, когда говоришь "Лешка", "Леха"... Спросил, как зовут парня. Алексей Савранский. Бегом в поиск. И да. Наткнулся на сообщение: "18 апреля 2023 года, выполняя боевое задание, погиб солдат Савранский Алексей Викторович, 1999 г.р. Герой погиб в Донецкой области. Ладыжинский сельский совет". Затем нашли инсту Алексея с фотками. Пес просто еще один украинский Хатико", - написал Руслан.

По словам Сеничкина, в глазах собаки он увидел "тотальную грусть" и надежду. Пес до сих пор ждет хозяина. Впрочем, ведущий отметил, что родные и знакомые погибшего военного заботятся о животном. Поэтому его история - не призыв забирать собаку, а лишь рассказ о безусловной верности и любви.

 

Как реагируют комментаторы

Видео с собакой довело пользователей до слез, многие об этом пишет в комментариях. Также пользователи оставили следующие слова:

  • "Сум, біль та сльози. Скільки таких тваринок чекають своїх батьків"
  • "Які ж вони віддані, такі щирі, сумні оченята… Без сліз не можна дивитись"
  • "От що значить відданий друг на все життя".
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