Украинский актер "разнес" коллег, которые играют военных: "От этого блевать хочется"

В украинском кино очень много беспринципных актеров, которые без угрызений совести играют в фильмах и сериалах военных, хотя ни разу не были даже на фронте. И это не правильно.

Так, во время разговора актер, который сейчас защищает страну с оружием в руках, обратил внимание на то, что во время съемок в недавно вышедшем на ТВ сериале "Прикордонники" для членов съемочной группы "было важно, чтобы актер был военным и через персонажа транслировалась вся правда войны".

"Своих курсантов (в сериале - ред.) я учил, рассказывал, как себя вести с оружием, проводил обучение. Не знаю, как бы это делал просто какой-то актер, который пришел с улицы. Я считаю, что иначе не может быть вообще. Особенно сейчас мне очень нравится, когда именно актеры-воины, которые действительно воевали, а не рассказывали, что они воевали, заступают на такие роли. И уважаю тех актеров, которые нас поддерживают и рекомендуют", - говорит Ращук.

Владимир Ращук во время съемок в сериале "Прикордонники" (фото предоставлено актером)

В то же время, говорит он, "есть очень беспринципные, которым по барабану".

"Сыграть военного - конечно, я же актер, это моя профессия". А то, что он просто красивый мальчик в военной форме, который не нюхал пороха - от этого блевать хочется”, - добавил он.

Также актер-воин подверг критике киношников, которые снимают или пишут сценарии для фильмов о трагедии в Буче, хотя даже не были там после освобождения города от российских оккупантов.

"Пишут о Буче те, которые там не были. И представляют, как это может быть. Это блеф. Поэтому мне очень хочется, чтобы люди писали о том, что они прожили. Потому что все остальное - это хайп… И у меня был опыт, когда пытались хайповать на мне. Один проект попросил, чтобы я записал видео для их презентации на питчинг Госкино. Сбрасывают мне сценарий, а в дримкасте совсем другие актеры. Им нужен был актер-военный, который просто скажет, что у них классный фильм", - отметил Владимир.

Владимир Ращук (фото предоставлено актером)

Кто такой Владимир Ращук

Владимир Ращук - яркая личность, которая успела себя реализовать как спортсмен, музыкант и актер.

Родившись в Мариуполе, он с детства проявлял активность, занимаясь разнообразными видами спорта.

После окончания Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого посвятил себя сценическому искусству, появившись во многих известных украинских фильмах и сериалах.

С началом полномасштабной войны Владимир без колебаний встал на защиту Украины: активно участвовал в освобождении Киевской области и боях на востоке Украины. За героизм и отвагу был награжден орденом "За мужество" III степени.

Владимир Ращук (фото предоставлено актером)