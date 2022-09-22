Украинским студентам иностранных вузов запретили выезжать во время войны заграницу

Украинские мужчины-студенты иностранных вузов не смогут выезжать за границу во время военного положения.
Об этом рассказал пикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко изданию Liga.net.
Дело в том, что высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за того,что начали массово подделывать документы.
"Раньше, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения", - рассказал Демченко.
По его словам, пограничники эту норму выполняли и выпускали людей. Но за последнее время количество фейковых документов стремительно увеличилось.
ГПСУ сообщило, что за лето на границе обнаружили около 600 человек, которые использовали "липовые" документы об обучении в зарубежных учебных заведениях.
После таких событий было принято решение военного руководства с 14 сентября отменить возможность пропуска даже этой категории граждан.
По словам Демченко, теперь мужчин-студентов не выпускают за границу.
Отметим, что согласно Постановлению Правительства от 27 января 1995 г. № 57, регламентирующему Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы.
Спикер добавил, что этот вопрос может быть решен, если внесут изменения в постановление правительства №57.
Напомним, мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины во время действия военного положения.
Как мы ранее писали, в Украине еще одна категория мужчин получила право на демобилизацию.
Напомним, ранее стало известно, что Верховной раде предлагают разрешить военнообязанным мужчинам выезд за границу под ежемесячный взнос.