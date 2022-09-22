Украинским студентам иностранных вузов запретили выезжать во время войны заграницу

Почему студенты не смогут выезжать

Дело в том, что высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за того,что начали массово подделывать документы.

"Раньше, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения", - рассказал Демченко.

По его словам, пограничники эту норму выполняли и выпускали людей. Но за последнее время количество фейковых документов стремительно увеличилось.

ГПСУ сообщило, что за лето на границе обнаружили около 600 человек, которые использовали "липовые" документы об обучении в зарубежных учебных заведениях.

Мужчин-студентов больше не выпускают

После таких событий было принято решение военного руководства с 14 сентября отменить возможность пропуска даже этой категории граждан.

По словам Демченко, теперь мужчин-студентов не выпускают за границу.

Отметим, что согласно Постановлению Правительства от 27 января 1995 г. № 57, регламентирующему Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы.

Спикер добавил, что этот вопрос может быть решен, если внесут изменения в постановление правительства №57.

Напомним, мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины во время действия военного положения.