Украинским педагогам предлагают "горячие" вакансии в 17 странах мира: кого ищут и для чего

Украинский центр оценивания качества образования приглашает к сотрудничеству неравнодушных педагогов, которые смогут помочь с проведением за рубежом национального мультипредметного теста (НМТ) и вступительных экзаменов в магистратуру (ЕВЭ и ЕПВИ).
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал УЦОКО рассказывает, кому именно предлагают работу, в каких странах и городах, а также что обещают.
В Украинском центре оценивания качества образования решили обратиться к "уважаемым неравнодушным украинцам".
"Если вы в июне-июле будете находиться в одной из стран, где запланировано проведение национального мультипредметного теста и вступительных испытаний в магистратуру, просим вас поддержать украинскую молодежь и помочь нам в проведении тестирования", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что для обеспечения реализации украинской молодежью, находящейся за рубежом, своего права на поступление в отечественные вузы, за пределами Украины в 2024 году будут проведены:
Согласно информации УЦОКО, в целом временные экзаменационные центры (ВЭЦ) за рубежом будут созданы в 57 городах 32 стран.
Отмечается, что в некоторых городах за границей с привлечением педагогов помогают местные партнеры.
В то же время до сих пор необходима помощь неравнодушных педагогов во время проведения тестирований в 30 городах 17 стран.
В каких странах и городах нужна помощь педагогов из Украины (инфографика: testportal.gov.ua)
От украинских педагогов потребуют:
В то же время им обещают:
Тем, кто заинтересован в подобной работе, предлагают заполнить специальную форму и обещают рассмотреть информацию и выйти на связь с кандидатами.
"Поддержим поступающих, сохраним будущее страны вместе", - подытожили в УЦОКО.
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