На украинских рынках появилась самая "опасная" ягода: не спешите покупать

На рынках Украины появилась первая клубника, но под ярким видом ранние ягоды могут скрывать серьезные опасности для здоровья. Стоит ли ее сейчас покупать?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему стоит быть осторожными с "самой опасной" ягодой сезона и как распознать риски, связанные с нитратами и пестицидами.

Почему стоит быть осторожными с клубникой

Сезон клубники в Украине традиционно ассоциируется со свежим вкусом лета и витаминами. Однако первые ягоды, которые появляются на прилавках магазинов и рынков уже в апреле-мае, могут скрывать значительную опасность для здоровья потребителей.

Основные риски, связанные с употреблением ранней клубники, обусловлены технологиями, используемыми для ускорения ее созревания. Чтобы получить урожай как можно раньше, производители могут злоупотреблять азотными удобрениями, что приводит к накоплению в ягодах нитратов. Чрезмерное потребление нитратов может негативно влиять на здоровье человека, особенно на детский организм, вызывая кислородное голодание тканей (метгемоглобинемию), расстройства пищеварения и другие проблемы.

Кроме нитратов, другой серьезной угрозой являются остатки пестицидов. Клубника очень чувствительна к вредителям и болезням, поэтому для защиты растений могут применяться различные химикаты. В случае ранней ягоды, когда технология выращивания направлена на быстрый результат, существует высокий риск того, что сроки внесения пестицидов не были соблюдены, и их остатки остаются в готовом продукте. Употребление продуктов с высоким содержанием пестицидов может иметь долгосрочные негативные последствия для нервной, эндокринной и иммунной систем.

Важно отметить, что не вся ранняя клубника является опасной. Риски возрастают при покупке ягод неизвестного происхождения, выращенных в сомнительных условиях. Обычно, клубника с открытых почв, которая созревает в естественные сроки (конец мая - июнь), содержит значительно меньше вредных веществ.

Как обезопасить себя при покупке ранней клубники?

Узнавайте о происхождении ягоды

Отдавайте предпочтение клубнике от проверенных местных фермеров или из хозяйств, которые могут предоставить сертификаты качества.

Обращайте внимание на внешний вид

Ягоды должны быть упругими, без признаков гниения или плесени. Однако слишком идеальный вид и неестественно большой размер могут свидетельствовать об интенсивном использовании удобрений.

Не покупайте "с рук" у дорог

Такая продукция часто не проходит надлежащего контроля.

Тщательно мойте клубнику

Перед употреблением обязательно промойте ягоды под проточной водой. Некоторые специалисты также рекомендуют кратковременное замачивание в воде с небольшим количеством соды или лимонного сока для уменьшения содержания нитратов, но это не гарантирует полного их удаления.

Знайте меру

Особенно это касается детей и людей с чувствительным пищеварением или аллергическими реакциями.