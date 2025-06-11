В украинских магазинах могут быть опасные крупы: как не купить яд

Что такое микотоксины?

Микотоксины - вторичные продукты обмена плесневых грибов (в частности Fusarium, Aspergillus), термостойкие и невидимые, они не меняют вкус или запах зерна, поэтому отличить зараженный продукт невооруженным глазом почти невозможно.

Самые распространенные среди них:

Афлатоксины - самые опасные, канцерогенные, способны подавлять иммунитет и вызывать заболевания печени, особенно рискованные для детей

Трихотецены (особенно T-2, DON) - продукты плесени Fusarium, которые негативно влияют на кишечник, нервную систему и кожу

Цитринин в рисе - нефротоксин, который может вызвать проблемы с почками.

Где чаще всего встречаются?

Крупы - гречка, рис, пшенная или кукурузная крупы из-за высокого содержания влаги в плохих условиях хранения

Специи - особенно сухие пряности (перец, куркума, имбирь), которые часто заражены Aspergillus и Penicillium, продуцирующие афлатоксины или охратоксины.

Почему такие продукты опасны?

Хроническая нагрузка на печень и почки, повышенный риск рака.

Вредные эффекты для детей: заторможенный рост, нарушение иммунитета

Инфекционные риски: дисбаланс микрофлоры, аллергии, токсическое поражение слизистых и нервной системы.

Как обезопасить себя?