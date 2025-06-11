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В украинских магазинах могут быть опасные крупы: как не купить яд

Фото: Какие крупы опасны (help.hvylya.net)
Автор: Людмила Жукова

Казалось бы, привычные продукты на полке вашей кухни гречка, рис, специи могут содержать вредные вещества. Но контроль качества показывает, что из-за неправильного хранения и транспортировки бакалеи на ней может появляться плесень, которая вырабатывает микотоксины - токсичные соединения, опасные для человека.

Как не купить в магазине ядовитые продукты - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что такое микотоксины?

Микотоксины - вторичные продукты обмена плесневых грибов (в частности Fusarium, Aspergillus), термостойкие и невидимые, они не меняют вкус или запах зерна, поэтому отличить зараженный продукт невооруженным глазом почти невозможно.

Самые распространенные среди них:

  • Афлатоксины - самые опасные, канцерогенные, способны подавлять иммунитет и вызывать заболевания печени, особенно рискованные для детей
  • Трихотецены (особенно T-2, DON) - продукты плесени Fusarium, которые негативно влияют на кишечник, нервную систему и кожу
  • Цитринин в рисе - нефротоксин, который может вызвать проблемы с почками.

Где чаще всего встречаются?

Крупы - гречка, рис, пшенная или кукурузная крупы из-за высокого содержания влаги в плохих условиях хранения

Специи - особенно сухие пряности (перец, куркума, имбирь), которые часто заражены Aspergillus и Penicillium, продуцирующие афлатоксины или охратоксины.

Почему такие продукты опасны?

  • Хроническая нагрузка на печень и почки, повышенный риск рака.
  • Вредные эффекты для детей: заторможенный рост, нарушение иммунитета
  • Инфекционные риски: дисбаланс микрофлоры, аллергии, токсическое поражение слизистых и нервной системы.

Как обезопасить себя?

  • Храните дома крупы при температуре не выше 15 °C, влажность -
  • Выбирайте герметичную банку/пакет, без повреждений, с этикеткой и указанным сроком хранения.
  • Не покупайте крупы или специи в больших упаковках на будущее, лучше небольшие порции.
  • При обнаружении плесени или "желтоватой пленки" - выбрасывайте продукт!

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В материале использованы следующие источники - Wikipedia, MDPI.com, Nutritionfacts.com.

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