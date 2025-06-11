В украинских магазинах могут быть опасные крупы: как не купить яд

Казалось бы, привычные продукты на полке вашей кухни гречка, рис, специи могут содержать вредные вещества. Но контроль качества показывает, что из-за неправильного хранения и транспортировки бакалеи на ней может появляться плесень, которая вырабатывает микотоксины - токсичные соединения, опасные для человека.
Как не купить в магазине ядовитые продукты - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Микотоксины - вторичные продукты обмена плесневых грибов (в частности Fusarium, Aspergillus), термостойкие и невидимые, они не меняют вкус или запах зерна, поэтому отличить зараженный продукт невооруженным глазом почти невозможно.
Самые распространенные среди них:
Крупы - гречка, рис, пшенная или кукурузная крупы из-за высокого содержания влаги в плохих условиях хранения
Специи - особенно сухие пряности (перец, куркума, имбирь), которые часто заражены Aspergillus и Penicillium, продуцирующие афлатоксины или охратоксины.
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В материале использованы следующие источники - Wikipedia, MDPI.com, Nutritionfacts.com.