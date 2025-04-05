Украинские звезды эмоционально отреагировали на удар по Кривому Рогу: "Одна боль и ненависть"

В пятницу, 4 марта, Россия ударила баллистической ракетой по жилому массиву в Кривом Роге. В результате атаки погибли мирные жители, в том числе дети. Очередная трагедия глубоко поразила украинское общество. Не сдержали эмоции и украинские знаменитости.

Как артисты и ведущие выражают соболезнования, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Артем Пивоваров

Известный певец поделился видео с последствиями российского удара по Кривому Рогу и заявил, что никогда не простит россиянам.

"Кривой Рог. Жилой квартал. 14 погибших, 6 детей, более 50 травмированных. Не простим!" - написал он.

София Ротару

Артистка, которая редко выходит на связь и почти не комментирует войну в Украине, нарушила молчание. Певица решила выразить соболезнования жителям Кривого Рога.

Instagram-Stories Ротару (скриншот)

alyona alyona

Певица обратилась к международной авдитории, показав, что переживают украинцы из-за жестокости россиян.

"6 детей погибли в результате удара по Кривому Рогу. Сегодня вечером Российская Федерация нанесла удар баллистическими ракетами по жилому кварталу Кривого Рога. Известно о 14 погибших, среди которых 6 детей! Спасательная операция все еще продолжается. Количество жертв постоянно растет. Мир должен увидеть цену, которую украинцы платят за свою свободу!" - написала она.

Эктор Хименес-Браво

Известный шеф-повар тоже показал последствия вражеского удара и поддержал пострадавших.

"Вечер пятницы. Дети гуляют в парке, люди сидят в кафе и БЬЕТ БАЛИСТИКА! Нет слов, нет злости. Одна боль и ненависть. Это просто какой-то ад. Бесконечный ад. Держитесь!"

Юлия Бакуменко

Жена певца Виталия Козловского, которая воспитывает сына, эмоционально отреагировала на трагедию.

"Фото, где родители сидят возле погибшего сына - это ужас. Я не знаю, как такое пережить. Как жаль людей. Какая ненависть к извергам", - написала она.

Instagram-Stories Бакуменко (скриншот)

Екатерина Осадчая

Известная телеведущая, у которой трое детей, выразила свои соболезнования в Instagram-Stories.

Instagram-Stories Осадчей (скриншот)

Екатерина Кухар

Балерина опубликовала сообщение на английском языке, в котором рассказала миру об очередном преступлении России.

"Они просто проживали утро. А теперь их кровати пусты. А сердца их матерей сломаны навсегда", - отметила она.

Instagram-Stories Екатерины Кухар (скриншот)

Тарас Цимбалюк

Украинский актер тоже не стал молчать. Он выразил соболезнования каждому, кто пострадал в результате трагедии.

Instagram-Stories Цимбалюка (скриншот)

Руслан Сеничкин

"Россия - образование гной", - так отреагировал украинский телеведущий.

Instagram-Stories Сеничкина (скриншот)

Настя Каменских

Артистка дала огласку очередной вражеской атаке, репостнув соответствующее сообщение президента.

Instagram-Stories Каменских (скриншот)

Кристина Решетник

Не стала молчать и жена ведущего Григория Решетника, с которым она воспитывает четырех сыновей.

"Это перемирие?" - спрашивает инфлюенсерша.

Instagram-Stories Кристины Решетник (скриншот)

Оля Полякова и Маша Ефросинина

Певица и ведущая приносят соболезнования каждому, кто стал жертвой российской жестокости.

Instagram-Stories Поляковой (скриншот)

Елена Зеленская

Первая леди, для которой Кривой Рог является родным, также выразила соболезнования пострадавшим.

"Мой родной Кривой Рог. Среди тех, кого убила Россия, снова дети. Всем сердцем сочувствую родным. Дети должны быть надеждой, а не мишенью. Так живет цивилизованный мир. Но не страна-террористка", - написала она.

Instagram-Stories Зеленской (скриншот)