Украинские военные могут получить новый вид помощи: о чем идет речь

В Украине предлагают запустить новый вид реабилитации для военных. Такая помощь будет касаться морального состояния и духовного развития.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.
После пережитых на войне событий украинские военнослужащие смогут погрузиться в культурно-историческое пространство Киево-Печерской лавры и пройти духовную реабилитацию.
"Во время пребывания на территории Заповедника военнослужащие будут принимать участие в культурно-образовательных мероприятиях, духовных и религиозных практиках, мастер-классах по иконописи, будут осматривать экспозиции музеев", - написала Маляр.
По ее словам, сейчас программа духовной реабилитации разрабатывается. К этому привлекли военных капелланов подразделений боевого состава ВСУ, которые в дальнейшем станут наставниками групп военнослужащих, проходящих духовное восстановление.
Реабилитация - это комплекс мер, в которых нуждается человек, которое испытывает или может испытать ограничение повседневного функционирования вследствие состояния здоровья.
Для этого человек с инвалидностью или его законный представитель должны подать по зарегистрированному или задекларированному месту жительства, или пребывания в органы социальной защиты населения, или центров предоставления административных услуг заявление в бумажной форме или через электронный кабинет человека с инвалидностью.
К заявлению необходимо добавить следующие документы:
После этого орган социальной защиты населения должен предоставить информационные материалы о механизме обеспечения средствами реабилитации и получения компенсации.
Кроме того, предоставляют список предприятий с указанными контактами, куда украинцы могут обратиться по вопросам обеспечения вспомогательными средствами реабилитации.
После того как человек с инвалидностью или его представитель выберут предприятие, на котором они хотят получить вспомогательное средство реабилитации, они должны обратиться к нему с соответствующим заявлением.
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