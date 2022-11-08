Украинские ученые шокировали заявлением об озоновой дыре над Антарктидой

Почему возникают озоновые дыры?

Одной из причин возникновения озоновой дыры являются фреоны. Эти химические соединения используются в холодильной промышленности и для изготовления аэрозолей.

Остановка и ограничение такого производства привело к тому, что площадь озоновой дыры с начала 2000-х стабилизировалась и не увеличивается.

Однако периодически наблюдаются большие вариации.

Каков размер озоновой дыры 2022 года?

Озоновая дыра не растет, но и не убавляется. Ее площадь близка к последним годам, а ее форма извлечена и искривлена.

Почему это происходит?

Помимо озоноразрушающих соединений, использование которых сейчас ограничивается, на размер озоновой дыры влияет глобальное потепление. Оно наиболее заметно в полярных регионах.

Потепление нижнего слоя атмосферы, вызванное ростом СО2, влечет за собой охлаждение высшего слоя - стратосферы. А чем холоднее стратосфера - тем меньше озона.

Глобальное потепление влияет также на температуру океана, в свою очередь моделирующую планетарные волны: те тоже играют роль в образовании озоновой дыры и полярного вихря.

График изменений озоновой дыры (Фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Восстановление озонового слоя очень медленное и произойдет только к концу ХХІ века, по прогнозам ученых. Но главное, что можем наблюдать положительные глобальные тенденции.

Чем опасны озоновые дыры?

Главная функция озонового слоя - поглощать ультрафиолетовые лучи. Если образуется дыра, то исчезает защита от опасного излучения Солнца.

Пока человеку это не сильно вредит, поскольку озоновые дыры образуются только на полюсах.

Однако ученые уже доказали, что такие образования приводят к увеличению смертности среди морских животных и растений.