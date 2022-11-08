Украинские ученые шокировали заявлением об озоновой дыре над Антарктидой

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" уже десятки лет измеряют содержание озона и других параметров атмосферы. Явление озоновой дыры открыли британские ученые еще в середине 80-х годов именно по данным нашей станции, когда та еще была "Фарадеем".
О том, что происходит с озоновой дырой над Антарктидой, рассказали на странице Facebook Национального антарктического научного центра.
Одной из причин возникновения озоновой дыры являются фреоны. Эти химические соединения используются в холодильной промышленности и для изготовления аэрозолей.
Остановка и ограничение такого производства привело к тому, что площадь озоновой дыры с начала 2000-х стабилизировалась и не увеличивается.
Однако периодически наблюдаются большие вариации.
Озоновая дыра не растет, но и не убавляется. Ее площадь близка к последним годам, а ее форма извлечена и искривлена.
Помимо озоноразрушающих соединений, использование которых сейчас ограничивается, на размер озоновой дыры влияет глобальное потепление. Оно наиболее заметно в полярных регионах.
Потепление нижнего слоя атмосферы, вызванное ростом СО2, влечет за собой охлаждение высшего слоя - стратосферы. А чем холоднее стратосфера - тем меньше озона.
Глобальное потепление влияет также на температуру океана, в свою очередь моделирующую планетарные волны: те тоже играют роль в образовании озоновой дыры и полярного вихря.
График изменений озоновой дыры (Фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Восстановление озонового слоя очень медленное и произойдет только к концу ХХІ века, по прогнозам ученых. Но главное, что можем наблюдать положительные глобальные тенденции.
Главная функция озонового слоя - поглощать ультрафиолетовые лучи. Если образуется дыра, то исчезает защита от опасного излучения Солнца.
Пока человеку это не сильно вредит, поскольку озоновые дыры образуются только на полюсах.
Однако ученые уже доказали, что такие образования приводят к увеличению смертности среди морских животных и растений.
Напомним, ранее мы писали, что у станции "Академик Вернадский" новый рекорд по количеству снега .
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