Украинские фамилии, которые в древности ассоциировались с развратниками и гулящими
Украинские фамилии существуют много веков, и в древности они могли многое рассказать о человеке. Многие такие фамилии существуют до сих пор, и не всегда владельцы знают историю их происхождения. Некоторые из них имеют не очень приятное значение.
Какие украинские фамилии указывают, что ваши предки были развратниками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Блуденко, Блудько, Блудовенко - произошли от слова "блуд" (разврат)
Хітенко, Хіть, Хітько - происходит от слова "хіть", которое означает безудержное сексуальное влечение.
Лярва - развратница. В Украине сейчас только один человек с такой фамилией, носитель проживает в Тернопольской области.
Борух и все производные - от слова "борух". Именно так в древности называли развратников.
Джигун - так же происходит от названия развратников.
Гилун и все производные - мужчина или самец с одним яйцом
Гіла, Гіленко - в древности это слово означало мужской половой орган
Линдик - старинное название клитора
Кочан, Качан, Качанов и другие производные - так же означает мужской половой орган, и слово существует еще с княжеских времен
Все эти слова - синонимы к слову "развратник", и большинство из них использовалось для фамилий:
Бахур - в Украине сейчас 716 носителей этой фамилии
Блудник – всего два человека имеет такую фамилию
Перелюбець - именно таких фамилий сейчас нет, но есть определенные производные и переработанные.
Потіпаха - сейчас в Украине не осталось людей с такой фамилией
Розпутник - на территории Украины проживает 195 человек с фамилией "Розпутний"
Бабій - сейчас такая фамилия носит более 15 000 украинцев
Есть еще две интересные фамилии:
Гуляй - происходит от слова "гулять", которое в древности ассоциировалось не только с весельем, но и с разгульным образом жизни. Людей в народе называли "гуляющими", и это могло стать основой фамилии.
Лахман - происходит от слова "лахи", которое означало тряпье, но в определенных регионах Украины так называли неряшливо одетых или раздетых людей. В переносном смысле "лахман" могло указывать, что человек ведет развратный или беспорядочный образ жизни.
Раньше мы писали о том, какие фамилии указывают, что ваши родные были знахарями и гадалками.
А еще рассказывали о том, какие фамилии в старину давали богатым украинцам.
При написании материала использованы источники: платформа "Рідні", NV, facebook-страница "Украинские фамилии".