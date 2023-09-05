Украинские пограничники нашли необычную посылку в США: правда шокировала всех

Что произошло на таможне

В посылке в США обнаружили камни возрастом 407 миллионов лет с отпечатками древних вымерших рыб. Их хотели незаконно вывезти в США через международное почтовое отделение.

Таможенники заподозрили, что четыре камня, обнаруженные в отправлении из Киева, могут иметь давнее происхождение, поэтому направили их в Национальный научно-естественный музей НАН Украины для проведения экспертизы.

Эксперты выяснили, что камни представляют собой плитки известного древнего красного песчаника с отпечатками вымершей панцирной рыбы. На двух образцах есть отпечатки одного панциря рыбы вида Stentiopelta pustulata.

В посылке США обнаружили древние палеонтологические ценности (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)

Третий образец также является фрагментом древней панцирной рыбы, вид которой еще определяется. По предварительным данным, их нашли в бассейне Днестра.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такой документ таможенникам предоставлен не был.

На отправителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины, а палеонтологические ценности изъяты.