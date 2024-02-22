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Украинские врачи удалили мужчине опухоль размером с мяч и спасли от ампутации ноги

Во Львове мужчину спасли от ампутации ноги (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове выполнена операция 49-летнему мужчине, который почти 30 лет жил с липомой в бедре размером с мяч для регби.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Общественное".

Что известно об операции

Медики сообщили, что опухоль давила на нервы и сосуды, угрожая ампутацией. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

Евгению Плеханову, 49 лет, обнаружили липому в бедре в возрасте 20 лет. Хотя операция была проведена тогда, удалили только часть опухоли из-за рисков.

Последние 15 лет мужчина жил в Италии, не обращая внимания на рост опухоли из-за малоактивного образа жизни. После возвращения в Украину и активной волонтерской деятельности боль в бедре усилена. Львовянин обратился к медикам, которые обнаружили рост липомы.

МРТ показало, что размер опухоли увеличился втрое, до 24х13 см по сравнению с операцией. Опухоль проросла среди мышц, сосудов, нервов и сухожилий в верхней трети бедра, давя сосудисто-нервный пучок и угрожая кровоснабжению в артериях ноги.

Евгению Плеханову удалили опухоль (фото: Общественное)

Хирург Александр Голуб выполнил сложное вмешательство, разделив опухоль от нервов и артерий, удалив ее без осложнений.

На следующий день после операции Евгений начал ходить без дискомфорта и боли. Муж вернулся к своим обыденным делам и продолжает волонтерить.

Ранее мы сообщали, что во Львове учителя удалили опухоль весом 13 килограммов .

Также мы писали, что украинские врачи уникальным способом спасли ребенка жизни .

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